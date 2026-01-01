Crafty Controller ist eine Open-Source-Web-GUI zur Verwaltung von Minecraft Java- und Bedrock-Servern über ein einziges Dashboard. Es ersetzt das Jonglieren mit SSH-Sitzungen und Bildschirm-Tabs durch Live-Konsolen pro Server, einen integrierten Dateimanager, geplante Aufgaben und Ein-Klick-Backups – alles verpackt in einer übersichtlichen Weboberfläche mit rollenbasiertem Mehrbenutzerzugriff.

Das Selbst-Hosting von Crafty auf Ihrem VPS sichert Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Welten, Plugin-Konfigurationen und Spielerdaten auf Hardware, die Sie selbst steuern. Sie können neue Server aus gängigen Jar-Typen – Vanilla, Paper, Spigot, Forge und Bedrock – starten, ohne den Browser zu verlassen, und eine eingeschränkte Administration mit Freunden oder Moderatoren über detaillierte Berechtigungen teilen.