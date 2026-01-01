Apollo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-kollaborativer Editor für Genomanmerkung, entwickelt für verteilte biologische Forschungsteams.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apollo erstellen können
Apollo ist die führende Open-Source-Plattform für gemeinschaftsbasierte Genomanotation, entwickelt vom Generic Model Organism Database (GMOD) Projekt. Aufgebaut um einen JBrowse-gestützten Viewer, ermöglicht es Kuratoren verschiedener Institutionen, Genmodelle, Transkripte und Merkmale auf gemeinsam genutzten Referenzgenomen gleichzeitig zu bearbeiten — wobei jede Änderung verfolgt, zugeschrieben und für Kollaborateure sofort sichtbar ist.
Das Selbst-Hosting von Apollo auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Annotationsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur und nicht auf Servern Dritter. Forschungslabore, Konsortien und Biotech-Teams erhalten eine einzige maßgebliche Annotationsdatenbank, granulare Berechtigungen pro Organismus und eine Kurationshistorie, die sie vollständig besitzen — ohne sensible Genomdaten extern zu teilen.
Hauptmerkmale von Apollo
Gemeinsames Bearbeiten in Echtzeit
Mehrere Kuratoren bearbeiten gleichzeitig dasselbe Genom, wobei Änderungen sofort über eine WebSocket-basierte Synchronisierung übertragen werden.
JBrowse-gestützter Viewer
Basierend auf dem JBrowse Genom-Browser, der Kuratoren eine vertraute Spurnavigation, Suche und Sequenzvisualisierung von Haus aus bietet.
Organismus-spezifische Berechtigungen
Granularer rollenbasierter Zugriff ermöglicht Administratoren, Lese-, Schreib- oder Administratorrechte pro Organismus und pro Benutzergruppe zuzuweisen.
Anmerkungsverlauf
Jede Transkriptbearbeitung, jeder Kommentar und jede Funktionsänderung wird mit Autor und Zeitstempel protokolliert und unterstützt so vollständige Audit- und Rückgängig-Arbeitsabläufe.
GFF3- und FASTA-Import
Referenzgenome und bestehende Annotationen über Standard-Bioinformatik-Formate laden, ohne dass eine proprietäre Konvertierung erforderlich ist.
Warum Apollo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.