Apollo ist die führende Open-Source-Plattform für gemeinschaftsbasierte Genomanotation, entwickelt vom Generic Model Organism Database (GMOD) Projekt. Aufgebaut um einen JBrowse-gestützten Viewer, ermöglicht es Kuratoren verschiedener Institutionen, Genmodelle, Transkripte und Merkmale auf gemeinsam genutzten Referenzgenomen gleichzeitig zu bearbeiten — wobei jede Änderung verfolgt, zugeschrieben und für Kollaborateure sofort sichtbar ist.

Das Selbst-Hosting von Apollo auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Annotationsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur und nicht auf Servern Dritter. Forschungslabore, Konsortien und Biotech-Teams erhalten eine einzige maßgebliche Annotationsdatenbank, granulare Berechtigungen pro Organismus und eine Kurationshistorie, die sie vollständig besitzen — ohne sensible Genomdaten extern zu teilen.