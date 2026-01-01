Die Hasura GraphQL Engine verbindet sich mit Ihrer PostgreSQL-Datenbank und generiert in Sekundenschnelle eine vollständig typisierte GraphQL-API. Anstatt Resolver-Code zu schreiben, Schemadefinitionen zu konfigurieren oder Abfrage-Layer von Grund auf neu zu erstellen, zeigen Entwickler Hasura auf eine Datenbank und erhalten sofort Filterung, Sortierung, Paginierung, Aggregationen und Echtzeit-Abonnements – alles verwaltet über eine visuelle Konsole.

Mit über 32.000 GitHub-Sternen und dem Einsatz in Unternehmen weltweit ist Hasura der schnellste Weg von der Datenbank zur API. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragelogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Anfrage, ohne Datenabflusskosten und mit voller Kontrolle über Zugriffsrechte und Ratenbegrenzung.