Hasura GraphQL Engine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Sofortige GraphQL- und REST-APIs über Ihrer PostgreSQL-Datenbank — kein Backend-Code erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hasura GraphQL Engine erstellen können
Die Hasura GraphQL Engine verbindet sich mit Ihrer PostgreSQL-Datenbank und generiert in Sekundenschnelle eine vollständig typisierte GraphQL-API. Anstatt Resolver-Code zu schreiben, Schemadefinitionen zu konfigurieren oder Abfrage-Layer von Grund auf neu zu erstellen, zeigen Entwickler Hasura auf eine Datenbank und erhalten sofort Filterung, Sortierung, Paginierung, Aggregationen und Echtzeit-Abonnements – alles verwaltet über eine visuelle Konsole.
Mit über 32.000 GitHub-Sternen und dem Einsatz in Unternehmen weltweit ist Hasura der schnellste Weg von der Datenbank zur API. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragelogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Anfrage, ohne Datenabflusskosten und mit voller Kontrolle über Zugriffsrechte und Ratenbegrenzung.
Hauptmerkmale von Hasura GraphQL Engine
Sofortige GraphQL APIs
Generiert automatisch eine vollständig typisierte GraphQL API aus Ihrem bestehenden PostgreSQL-Schema – Tabellen, Ansichten und Beziehungen inbegriffen, ohne Resolver-Code schreiben zu müssen.
Echtzeit-Abonnements
Jede GraphQL-Abfrage kann in ein Live-Abonnement umgewandelt werden, das Aktualisierungen über WebSockets an verbundene Clients sendet, sobald sich die zugrunde liegenden Daten ändern.
Berechtigungen auf Zeilenebene
Definieren Sie detaillierte Zugriffssteuerungsregeln pro Tabelle, Rolle und Operation mithilfe eines Point-and-Click-Berechtigungs-Builders — keine benutzerdefinierte Middleware erforderlich.
REST-Endpunkt-Zuordnung
Stellen Sie jede gespeicherte GraphQL-Abfrage als benannten REST-Endpunkt bereit, um REST-only-Clients Zugriff auf dieselben Daten ohne eine separate API-Schicht zu ermöglichen.
Remote-Schemas und Aktionen
Verbinden Sie externe GraphQL-APIs und HTTP-Dienste zu einem vereinheitlichten Schema, sodass Clients alles über einen einzigen Endpunkt abfragen können.
Warum Hasura GraphQL Engine auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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