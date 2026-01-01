Bis zu 69% Rabatt für Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Sofortige GraphQL- und REST-APIs über Ihrer PostgreSQL-Datenbank — kein Backend-Code erforderlich.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Hasura GraphQL Engine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Hasura GraphQL Engine

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hasura GraphQL Engine erstellen können

Die Hasura GraphQL Engine verbindet sich mit Ihrer PostgreSQL-Datenbank und generiert in Sekundenschnelle eine vollständig typisierte GraphQL-API. Anstatt Resolver-Code zu schreiben, Schemadefinitionen zu konfigurieren oder Abfrage-Layer von Grund auf neu zu erstellen, zeigen Entwickler Hasura auf eine Datenbank und erhalten sofort Filterung, Sortierung, Paginierung, Aggregationen und Echtzeit-Abonnements – alles verwaltet über eine visuelle Konsole.

Mit über 32.000 GitHub-Sternen und dem Einsatz in Unternehmen weltweit ist Hasura der schnellste Weg von der Datenbank zur API. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragelogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Anfrage, ohne Datenabflusskosten und mit voller Kontrolle über Zugriffsrechte und Ratenbegrenzung.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Hasura GraphQL Engine

Sofortige GraphQL APIs

Generiert automatisch eine vollständig typisierte GraphQL API aus Ihrem bestehenden PostgreSQL-Schema – Tabellen, Ansichten und Beziehungen inbegriffen, ohne Resolver-Code schreiben zu müssen.

Echtzeit-Abonnements

Jede GraphQL-Abfrage kann in ein Live-Abonnement umgewandelt werden, das Aktualisierungen über WebSockets an verbundene Clients sendet, sobald sich die zugrunde liegenden Daten ändern.

Berechtigungen auf Zeilenebene

Definieren Sie detaillierte Zugriffssteuerungsregeln pro Tabelle, Rolle und Operation mithilfe eines Point-and-Click-Berechtigungs-Builders — keine benutzerdefinierte Middleware erforderlich.

REST-Endpunkt-Zuordnung

Stellen Sie jede gespeicherte GraphQL-Abfrage als benannten REST-Endpunkt bereit, um REST-only-Clients Zugriff auf dieselben Daten ohne eine separate API-Schicht zu ermöglichen.

Remote-Schemas und Aktionen

Verbinden Sie externe GraphQL-APIs und HTTP-Dienste zu einem vereinheitlichten Schema, sodass Clients alles über einen einzigen Endpunkt abfragen können.

Warum Hasura GraphQL Engine auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code überall in Ihrem Browser ausführen

Bereitstellen
1Backend

1Backend

Selbstgehostete Plattform zum Erstellen von KI-Anwendungen mit Microservices und Microfrontends

Bereitstellen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 Datenbanksysteme

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.