Adminer ist ein PHP-Datenbankverwaltungstool, das aus einer einzigen Datei besteht und umfassende Verwaltungsfunktionen für über 11 Datenbanksysteme – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und weitere – über eine einheitliche Weboberfläche bietet. Ursprünglich als schlankere Alternative zu phpMyAdmin entwickelt, benötigt es keine komplexe Installation und ist sofort nach der Bereitstellung einsatzbereit.

Trotz seines geringen Umfangs deckt Adminer die gesamte Bandbreite der Datenbankoperationen ab: Datensätze durchsuchen und bearbeiten, SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung ausführen, Benutzer und Berechtigungen verwalten, Daten importieren und exportieren sowie Schema-Beziehungen anzeigen. Sein klares Design macht es sowohl für schnelles Debugging während der Entwicklung als auch für die routinemässige Administration in Produktionsumgebungen nützlich.