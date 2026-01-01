Adminer mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiges, voll ausgestattetes Datenbankverwaltungstool, das MySQL, PostgreSQL, SQLite und 8 weitere Systeme unterstützt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Adminer
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Adminer
Adminer ist ein PHP-Datenbankverwaltungstool, das aus einer einzigen Datei besteht und umfassende Verwaltungsfunktionen für über 11 Datenbanksysteme – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und weitere – über eine einheitliche Weboberfläche bietet. Ursprünglich als schlankere Alternative zu phpMyAdmin entwickelt, benötigt es keine komplexe Installation und ist sofort nach der Bereitstellung einsatzbereit.
Trotz seines geringen Umfangs deckt Adminer die gesamte Bandbreite der Datenbankoperationen ab: Datensätze durchsuchen und bearbeiten, SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung ausführen, Benutzer und Berechtigungen verwalten, Daten importieren und exportieren sowie Schema-Beziehungen anzeigen. Sein klares Design macht es sowohl für schnelles Debugging während der Entwicklung als auch für die routinemässige Administration in Produktionsumgebungen nützlich.
Hauptmerkmale von Adminer
mehr als 11 Datenbanksysteme
Verwalten Sie MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und mehr über eine einzige Oberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Tools für jeden Datenbanktyp zu pflegen.
Sofortige Bereitstellung
Verpackt als eine einzelne PHP-Datei ohne weitere Abhängigkeiten außer einem Webserver, ist Adminer sofort nach dem Start ohne jeglichen Konfigurationsaufwand zugänglich.
SQL-Abfrage-Editor
Führen Sie benutzerdefinierte SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung und strukturierten Ergebnissen aus, was es einfach macht, Daten zu überprüfen, Abfragen zu debuggen oder einmalige Migrationen durchzuführen.
Import und Export
Daten im SQL- und CSV-Format importieren und exportieren für Backups, Migrationen und die gemeinsame Nutzung von Daten mit externen Tools oder Teammitgliedern.
Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
Datenbankbenutzer und deren Berechtigungen direkt über die Web-Benutzeroberfläche erstellen, ändern und entfernen, wodurch der Befehlszeilenzugriff bei routinemäßigen Zugriffssteuerungsänderungen überflüssig wird.
Warum Adminer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.