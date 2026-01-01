Alexandrie als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown, Volltextsuche und granularen Berechtigungen pro Dokument.
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Was Sie damit bauen können Alexandrie
Alexandrie ist eine selbst gehostete Wissensdatenbank- und Dokumentationsplattform, die mit Go und Nuxt 4 erstellt wurde. Sie bietet einen umfangreichen Markdown-Editor mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Callout-Containern und einem Kommandozentrum für die Volltextsuche über alle Ihre Dokumente hinweg. Ein fünfstufiges Berechtigungssystem pro Dokument ermöglicht es Ihnen, einige Notizen privat zu halten, andere mit Ihrem Team zu teilen und ausgewählte Seiten öffentlich zu publizieren – alles von einer einzigen Installation aus.
Das Selbst-Hosting von Alexandrie bewahrt Ihre Dokumente, Notizen und hochgeladenen Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. Der integrierte S3-kompatible Objektspeicher verwaltet Dateiuploads ohne externen Dienst, und die Ein-Klick-Sicherung und -Wiederherstellung ermöglicht es Ihnen, die gesamte Wissensdatenbank ohne manuelle Datenbankexporte zu schützen.
Hauptmerkmale von Alexandrie
Erweiterter Markdown-Editor
Schreiben Sie mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Hinweisfeldern und umfangreichen Einbettungen mithilfe eines CodeMirror 6 Editors, der für strukturierte Dokumentation konzipiert ist.
Fünfstufige Berechtigungen
Weisen Sie detaillierte Zugriffsebenen pro Dokument zu — von vollständig privat bis öffentlich lesbar — sodass dieselbe Installation persönliche Notizen, Team-Wikis und öffentliche Dokumente gleichzeitig bedient.
Volltext-Befehlssuche
Ein tastaturgesteuertes Kommandozentrum durchsucht sofort alle Ihre Dokumente, wodurch große Wissensdatenbanken ohne manuelles Durchsuchen von Ordnern navigierbar werden.
Integrierte Dateispeicherung
Ein integrierter S3-kompatibler Objektspeicher verarbeitet Dateiuploads und Medienanhänge, ohne dass ein externer Speicherdienst oder ein CDN-Konto erforderlich ist.
SSO- und OIDC-Login
Authentifizieren Sie sich mit Google, GitHub, Microsoft oder Discord über OIDC, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Benutzerkonten für jedes Teammitglied zu verwalten.
Warum Alexandrie auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.