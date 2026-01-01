1Backend ist eine Open-Source-Plattform zum Bereitstellen von KI-Anwendungen als zusammensetzbare Microservices und Microfrontends, alles von einer einzigen selbst gehosteten Steuerungsebene aus. Es bündelt Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Geheimnisse, Konfiguration, Routing, Dateispeicherung und einen KI-Modell-Dienst, damit Teams sich auf die Anwendungslogik konzentrieren können, anstatt Infrastruktur zusammenzuflicken.

Das Selbst-Hosting von 1Backend auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellgewichte, Geheimnisse und Kundendaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Integrierte Dienste starten lokale LLMs und Stable Diffusion Container bei Bedarf, was Ihnen ein produktionsreifes Backend für KI-Produkte ohne Pro-Token-Anbieterbindung bietet.