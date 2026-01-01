1Backend mit einem Klick installieren.
Selbstgehostete Plattform zum Erstellen von KI-Anwendungen mit skalierbaren Microservices und Microfrontends.
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Was Sie mit 1Backend erstellen können
1Backend ist eine Open-Source-Plattform zum Bereitstellen von KI-Anwendungen als zusammensetzbare Microservices und Microfrontends, alles von einer einzigen selbst gehosteten Steuerungsebene aus. Es bündelt Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Geheimnisse, Konfiguration, Routing, Dateispeicherung und einen KI-Modell-Dienst, damit Teams sich auf die Anwendungslogik konzentrieren können, anstatt Infrastruktur zusammenzuflicken.
Das Selbst-Hosting von 1Backend auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellgewichte, Geheimnisse und Kundendaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Integrierte Dienste starten lokale LLMs und Stable Diffusion Container bei Bedarf, was Ihnen ein produktionsreifes Backend für KI-Produkte ohne Pro-Token-Anbieterbindung bietet.
Hauptmerkmale von 1Backend
KI Microservices Laufzeitumgebung
Starten und orchestrieren Sie KI-Container – einschließlich lokaler LLMs und Bildmodelle – direkt vom Backend aus, ohne dass ein externer Orchestrator erforderlich ist.
Integrierte Identität
Benutzerkonten, Rollen, Berechtigungen, Organisationen und API-Schlüssel sind standardmäßig enthalten, sodass jeder neue Dienst die Authentifizierung automatisch erbt.
Geheimnisse und Konfiguration
Verschlüsselte Geheimnisablage und anwendungsspezifische Konfigurationsdienste halten API-Schlüssel und Einstellungen aus Code und Versionskontrolle heraus.
Microfrontend-Hosting
Stellen Sie mehrere Frontends über eine einzige Routing-Schicht bereit, sodass unabhängige Teams UI-Module ausliefern können, ohne die gesamte App neu erstellen zu müssen.
Bootstrap-Manifeste
Definieren Sie Routen, Berechtigungen, Konfigurationen und Geheimnisse in YAML-Manifesten für reproduzierbare Infrastructure-as-Code-Bereitstellungen umgebungsübergreifend.
Warum 1Backend auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.