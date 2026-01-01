Visual Studio Code Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Führen Sie VS Code vollständig in Ihrem Browser von überall aus mit Erweiterungen, Debugging, Git und einem integrierten Terminal aus.
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Was Sie mit Visual Studio Code Server erstellen können
Visual Studio Code Server bringt die vollständige VS Code-Entwicklungsumgebung in jeden Browser. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Erweiterungen, IntelliSense, das integrierte Terminal, Git-Tools und den Debugger zu, ohne Software lokal installieren zu müssen – Ihre Entwicklungsumgebung befindet sich auf Ihrem VPS und ist immer bereit.
Das Selbst-Hosting von VS Code Server auf einem VPS bedeutet, dass Projekte und Konfigurationen zwischen den Sitzungen bestehen bleiben und von jedem Computer aus zugänglich sind. Die ständig verfügbare Serverumgebung ist ideal für Pair Programming über das Web, Cloud-Entwicklungsworkflows oder das Codieren von Geräten aus, auf denen die Installation von VS Code nicht praktikabel ist.
Hauptmerkmale von Visual Studio Code Server
Vollständiges VS Code im Browser
Greifen Sie auf das vollständige VS Code-Erlebnis zu, einschließlich Erweiterungen, Themes, Tastenkombinationen und Einstellungen, von jedem Browser-Tab aus.
Erweiterungsunterstützung
Installieren und führen Sie VS Code-Erweiterungen serverseitig aus, darunter Sprachserver, Linter, Formatierer und Debugger.
Integriertes Terminal
Führen Sie Shell-Befehle, Build-Tools und Skripte direkt im Browser-Terminal aus, das mit Ihrer VPS-Umgebung verbunden ist.
Git-Integration
Verwalten Sie Repositorys, erstellen Sie Commits, überprüfen Sie Diffs und lösen Sie Merge-Konflikte mit den integrierten Git-Tools von VS Code.
Persistenter Arbeitsbereich
Projekte, Einstellungen und Erweiterungen bleiben zwischen den Sitzungen auf Ihrem VPS bestehen, sodass Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.
Warum Visual Studio Code Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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