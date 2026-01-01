Visual Studio Code Server bringt die vollständige VS Code-Entwicklungsumgebung in jeden Browser. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Erweiterungen, IntelliSense, das integrierte Terminal, Git-Tools und den Debugger zu, ohne Software lokal installieren zu müssen – Ihre Entwicklungsumgebung befindet sich auf Ihrem VPS und ist immer bereit.

Das Selbst-Hosting von VS Code Server auf einem VPS bedeutet, dass Projekte und Konfigurationen zwischen den Sitzungen bestehen bleiben und von jedem Computer aus zugänglich sind. Die ständig verfügbare Serverumgebung ist ideal für Pair Programming über das Web, Cloud-Entwicklungsworkflows oder das Codieren von Geräten aus, auf denen die Installation von VS Code nicht praktikabel ist.