Checkmate ist eine Open-Source-Serverüberwachungsanwendung, die die Uptime, Leistung und den Systemzustand Ihrer Server und Dienste von einem einzigen webbasierten Dashboard aus verfolgt. Sie bietet konfigurierbare Zustandsprüfungen, Echtzeit-Alarmfunktionen, historische Trendanalysen, Google PageSpeed Insights-Integration und Docker-Container-Überwachung — alles, ohne auf einen kostenpflichtigen SaaS-Überwachungsdienst angewiesen zu sein.

Die Bereitstellung von Checkmate auf einem dedizierten VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Systemen, die sie überwacht, wodurch verhindert wird, dass ein einzelner Ausfall sowohl Ihre Anwendung als auch Ihre Fähigkeit, diesen zu erkennen, beeinträchtigt.