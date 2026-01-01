Checkmate als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Serverüberwachungsplattform zur Verfolgung von Uptime, Leistung und Infrastrukturzustand in Echtzeit.
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Was Sie damit bauen können Checkmate
Checkmate ist eine Open-Source-Serverüberwachungsanwendung, die die Uptime, Leistung und den Systemzustand Ihrer Server und Dienste von einem einzigen webbasierten Dashboard aus verfolgt. Sie bietet konfigurierbare Zustandsprüfungen, Echtzeit-Alarmfunktionen, historische Trendanalysen, Google PageSpeed Insights-Integration und Docker-Container-Überwachung — alles, ohne auf einen kostenpflichtigen SaaS-Überwachungsdienst angewiesen zu sein.
Die Bereitstellung von Checkmate auf einem dedizierten VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Systemen, die sie überwacht, wodurch verhindert wird, dass ein einzelner Ausfall sowohl Ihre Anwendung als auch Ihre Fähigkeit, diesen zu erkennen, beeinträchtigt.
Hauptmerkmale von Checkmate
Echtzeit-Verfügbarkeitsüberwachung
Überwacht kontinuierlich Ihre Server und Dienste, damit Sie sofort wissen, wenn etwas ausfällt, und nicht erst, nachdem Benutzer sich beschweren.
E-Mail-Ausfallmeldungen
Sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn Dienste ausfallen und wenn sie wiederhergestellt sind, um Ihr Team ohne manuelle Dashboard-Überprüfungen auf dem Laufenden zu halten.
PageSpeed Integration
Ruft Google PageSpeed Insights Metriken zusammen mit Uptime-Daten ab, damit Sie sowohl die Verfügbarkeit als auch die benutzerseitige Leistung an einem Ort verfolgen können.
Docker-Container-Überwachung
Überwacht containerisierte Anwendungen über Docker-Socket-Zugriff und bietet gleichzeitig Einblick in die Integrität auf Host- und Containerebene.
Historische Trendanalyse
Speichert die Verfügbarkeitshistorie im Zeitverlauf, damit Sie wiederkehrende Ausfälle erkennen, die Einhaltung von SLAs messen und Investitionen in die Infrastruktur rechtfertigen können.
Warum Checkmate auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.