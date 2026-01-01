Inngest ist eine Open-Source-Workflow-Orchestrierungs-Engine, mit der Sie zuverlässige Hintergrundfunktionen, ereignisgesteuerte Workflows und geplante Aufgaben direkt in Ihrem Anwendungscode schreiben können. Sie übernimmt automatisch Wiederholungsversuche, Parallelität, Drosselung und Schrittfunktionslogik, sodass sich Ihr Anwendungscode auf die Geschäftslogik statt auf Infrastrukturprobleme konzentrieren kann.

Das Selbst-Hosting von Inngest auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ausführung, Daten und Konfiguration. Es wird standardmäßig mit integrierter SQLite-Persistenz und einer In-Memory-Warteschlange geliefert, sodass Sie die gesamte Plattform ohne externe Datenbank- oder Message-Broker-Dienste betreiben können.