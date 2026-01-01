Inngest mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Workflow-Orchestrierungsplattform für den Betrieb zuverlässiger Hintergrundfunktionen, geplanter Aufgaben und KI-Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Inngest erstellen können
Inngest ist eine Open-Source-Workflow-Orchestrierungs-Engine, mit der Sie zuverlässige Hintergrundfunktionen, ereignisgesteuerte Workflows und geplante Aufgaben direkt in Ihrem Anwendungscode schreiben können. Sie übernimmt automatisch Wiederholungsversuche, Parallelität, Drosselung und Schrittfunktionslogik, sodass sich Ihr Anwendungscode auf die Geschäftslogik statt auf Infrastrukturprobleme konzentrieren kann.
Das Selbst-Hosting von Inngest auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ausführung, Daten und Konfiguration. Es wird standardmäßig mit integrierter SQLite-Persistenz und einer In-Memory-Warteschlange geliefert, sodass Sie die gesamte Plattform ohne externe Datenbank- oder Message-Broker-Dienste betreiben können.
Hauptmerkmale von Inngest
Zuverlässige Hintergrundjobs
Führen Sie Hintergrundaufgaben mit integrierten automatischen Wiederholungsversuchen, exponentiellem Backoff und Fehlerbehandlung aus – keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich.
Schrittfunktionen-Workflows
Erstellen Sie mehrstufige Workflows, wobei jeder Schritt einzeln wiederholt und zwischengespeichert wird, was komplexe Orchestrierung widerstandsfähig gegen vorübergehende Fehler macht.
Ereignisgesteuerte Ausführung
Funktionen aus Anwendungsereignissen mit einem einfachen Ereignisschlüssel auslösen, um entkoppelte, reaktive Architekturen über Dienste hinweg zu ermöglichen.
KI-Workflow-Unterstützung
Orchestrieren Sie langlaufende KI-Pipelines mit integrierter Unterstützung für Parallelitätsgrenzen, Ratenbegrenzung und Checkpointing auf Schrittebene.
Integrierter Entwicklungsserver
Entwickeln und testen Sie Workflows lokal mit einer voll ausgestatteten Benutzeroberfläche, die Ereignisverlauf, Funktionsausführungen und Schrittverfolgung in Echtzeit anzeigt.
Warum Inngest auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.