Maputnik ist der standardmÃ¤ÃŸige Open-Source-Visual-Editor fÃ¼r die MapLibre GL-Stilspezifikation, der zum Entwerfen von Vektorkachel-Basiskarten fÃ¼r Web- und mobile Anwendungen verwendet wird. Anstatt JSON manuell zu bearbeiten, erstellen Sie Ebenen, Farbeigenschaften, AusdrÃ¼cke und Filter Ã¼ber einen Live-WYSIWYG-Editor, der mit einer echten MapLibre GL-Vorschau synchronisiert ist.

Das Selbst-Hosting von Maputnik auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Stil-Dateien, Kachelserver-URLs und API-SchlÃ¼ssel innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt von der Ã¶ffentlichen Demo auf maplibre.org abhÃ¤ngig zu sein. Die Bereitstellung erfolgt als einzelnes statisches Frontend, das vom offiziellen Maputnik-Binary bereitgestellt wird, sodass die Designarbeit vollstÃ¤ndig auf der Browserseite ablÃ¤uft, ohne dass externe KartendienstabhÃ¤ngigkeiten erforderlich sind.