Maputnik mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser und offener visueller Editor fÃ¼r MapLibre- und Mapbox GL JSON-Kartenstile, entwickelt fÃ¼r Entwickler und Kartographen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maputnik erstellen kÃ¶nnen
Maputnik ist der standardmÃ¤ÃŸige Open-Source-Visual-Editor fÃ¼r die MapLibre GL-Stilspezifikation, der zum Entwerfen von Vektorkachel-Basiskarten fÃ¼r Web- und mobile Anwendungen verwendet wird. Anstatt JSON manuell zu bearbeiten, erstellen Sie Ebenen, Farbeigenschaften, AusdrÃ¼cke und Filter Ã¼ber einen Live-WYSIWYG-Editor, der mit einer echten MapLibre GL-Vorschau synchronisiert ist.
Das Selbst-Hosting von Maputnik auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Stil-Dateien, Kachelserver-URLs und API-SchlÃ¼ssel innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt von der Ã¶ffentlichen Demo auf maplibre.org abhÃ¤ngig zu sein. Die Bereitstellung erfolgt als einzelnes statisches Frontend, das vom offiziellen Maputnik-Binary bereitgestellt wird, sodass die Designarbeit vollstÃ¤ndig auf der Browserseite ablÃ¤uft, ohne dass externe KartendienstabhÃ¤ngigkeiten erforderlich sind.
Hauptmerkmale von Maputnik
WYSIWYG-Stileditor
Bearbeiten Sie MapLibre- und Mapbox GL JSON-Stile visuell mit einer Live-Kartenansicht, die sich aktualisiert, wÃ¤hrend Sie Ebenen, Farben, Schriftarten und zoomabhÃ¤ngige AusdrÃ¼cke anpassen.
Umfassende Abdeckung der Stilspezifikationen
UnterstÃ¼tzt jeden MapLibre GL Style Spec Layer-Typ â€” FÃ¼llung, Linie, Symbol, Raster, HÃ¶henschattierung, Heatmap â€” mit typgerechten Eingaben fÃ¼r Mal- und Layout-Eigenschaften.
Datengesteuerte AusdrÃ¼cke
Erstellen und debuggen Sie Filter- und EigenschaftsausdrÃ¼cke mit Inline-Validierung, damit Stile auf Feature-Attribute, Zoomstufe und Laufzeitstatus reagieren kÃ¶nnen.
Vektorkachel-Inspektor
Untersuchen Sie Vektorkachelquellen Schicht fÃ¼r Schicht, um genau zu sehen, welche Funktionen und Eigenschaften verfÃ¼gbar sind, bevor Sie sie in Ihrem Stil binden.
Stile importieren und exportieren
Stile von einer URL laden, JSON hochladen oder aus der Zwischenablage einfÃ¼gen, dann die fertige Stil-Datei exportieren, die bereit ist fÃ¼r MapLibre GL JS oder native SDKs.
Benutzerdefinierte Kachelquellen
Richten Sie den Editor auf Ihre eigenen Vektor- oder Rasterkachel-Endpunkte, OpenMapTiles- oder MBTiles-Server, um Stile fÃ¼r die Daten zu entwerfen, die Ihre App tatsÃ¤chlich bereitstellt.
Warum Maputnik auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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