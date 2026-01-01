EverShop ist eine moderne, quelloffene E-Commerce-Plattform, die auf Node.js, React und GraphQL basiert. Im Gegensatz zu Ã¤lteren PHP-basierten Handelsplattformen ist EverShop um ein serverseitig gerendertes React-Storefront, ein graphengesteuertes Erweiterungssystem und PostgreSQL-Persistenz herum konzipiert â€“ was Entwicklern eine vertraute Toolchain und KÃ¤ufern ein schnelles, App-Ã¤hnliches Erlebnis bietet.

Das Selbst-Hosting von EverShop auf Ihrem VPS hÃ¤lt HÃ¤ndlerdaten, Kundenaufzeichnungen und Bestellhistorie auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Plattformprovisionen. Katalog, Theme, Zahlungsintegrationen und Versandregeln sind alle Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che konfigurierbar, wÃ¤hrend Entwickler die Plattform mit erstklassigen TypeScript-Modulen erweitern kÃ¶nnen.