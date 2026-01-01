AureusERP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-ERP-Plattform für KMU, die Finanzen, Personalwesen, Lagerverwaltung, Vertrieb und CRM in einem einzigen, einheitlichen System abdeckt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AureusERP
AureusERP ist eine moderne Open-Source-Plattform für Unternehmensressourcenplanung, die auf Laravel 11 und FilamentPHP 3 basiert. Sie vereint Finanzen, Personalwesen, Bestandsverwaltung, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement unter einer einzigen, kohärenten Oberfläche — wodurch die Notwendigkeit für getrennte Tabellenkalkulationen und separate Tools entfällt.
Das Selbst-Hosting von AureusERP auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten, ohne nutzerbasierte Gebühren oder Anbieterbindung. Mit über 10.000 GitHub-Sternen und aktiver täglicher Entwicklung bietet es eine glaubwürdige Open-Source-Alternative zu kostenpflichtigen ERP-Suiten wie Odoo oder SAP Business One.
Hauptmerkmale von AureusERP
Integriertes Finanzmodul
Verwalten Sie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Journale, Rechnungen und Finanzberichte über ein einziges, einheitliches Dashboard.
Personalwesen und Gehaltsabrechnung
Verwalten Sie Mitarbeiter, Verträge, Anwesenheiten und Urlaubsanträge, ohne zwischen separaten HR-Tools wechseln zu müssen.
Bestandsverwaltung
Überwachen Sie Lagerbestände, Lagerhäuser, Bestellungen und Produktbewegungen in Echtzeit, um Engpässe und Überbestände zu verhindern.
CRM und Vertriebspipeline
Verwalten Sie Leads, Chancen und Kundenkonten über eine Pipeline-Ansicht, die direkt mit der Rechnungsstellung und Auftragsabwicklung verbunden ist.
FilamentPHP Admin-Benutzeroberfläche
Die saubere, schnelle Admin-Oberfläche, die auf FilamentPHP 3 basiert, verleiht jedem Modul ein konsistentes Erscheinungsbild ohne zusätzliche Konfiguration.
Warum AureusERP auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.
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