AureusERP ist eine moderne Open-Source-Plattform für Unternehmensressourcenplanung, die auf Laravel 11 und FilamentPHP 3 basiert. Sie vereint Finanzen, Personalwesen, Bestandsverwaltung, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement unter einer einzigen, kohärenten Oberfläche — wodurch die Notwendigkeit für getrennte Tabellenkalkulationen und separate Tools entfällt.

Das Selbst-Hosting von AureusERP auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten, ohne nutzerbasierte Gebühren oder Anbieterbindung. Mit über 10.000 GitHub-Sternen und aktiver täglicher Entwicklung bietet es eine glaubwürdige Open-Source-Alternative zu kostenpflichtigen ERP-Suiten wie Odoo oder SAP Business One.