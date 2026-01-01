Bagisto ist eine Open-Source E-Commerce-Plattform, die auf dem Laravel PHP-Framework basiert und Händlern eine vollständige Grundlage für den Betrieb eines Online-Shops ohne Abonnementgebühren oder Umsatzbeteiligung bietet. Sie umfasst einen kundenorientierten Shop, ein umfassendes Admin-Panel, Produktkatalogverwaltung, Auftragsabwicklung, Lagerbestandsverwaltung und einen Checkout-Prozess, der standardmässig Mehrwährungs- und Mehrsprachenanforderungen erfüllt.

Das Self-Hosting von Bagisto auf Ihrem VPS bedeutet, dass die Transaktionsaufzeichnungen, Kundendaten und der Produktkatalog Ihres Shops auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie vollständig kontrollieren – unerlässlich für Unternehmen, die Datenresidenzanforderungen unterliegen oder Transaktionsgebühren und Plattformbeschränkungen von SaaS-Anbietern vermeiden möchten.