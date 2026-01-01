Bagisto mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Laravel E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit Unterstützung für mehrere Währungen, mehrere Sprachen und Zahlungsgateways.
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Was Sie damit bauen können Bagisto
Bagisto ist eine Open-Source E-Commerce-Plattform, die auf dem Laravel PHP-Framework basiert und Händlern eine vollständige Grundlage für den Betrieb eines Online-Shops ohne Abonnementgebühren oder Umsatzbeteiligung bietet. Sie umfasst einen kundenorientierten Shop, ein umfassendes Admin-Panel, Produktkatalogverwaltung, Auftragsabwicklung, Lagerbestandsverwaltung und einen Checkout-Prozess, der standardmässig Mehrwährungs- und Mehrsprachenanforderungen erfüllt.
Das Self-Hosting von Bagisto auf Ihrem VPS bedeutet, dass die Transaktionsaufzeichnungen, Kundendaten und der Produktkatalog Ihres Shops auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie vollständig kontrollieren – unerlässlich für Unternehmen, die Datenresidenzanforderungen unterliegen oder Transaktionsgebühren und Plattformbeschränkungen von SaaS-Anbietern vermeiden möchten.
Hauptmerkmale von Bagisto
Unterstützung mehrerer Währungen
Zahlungen in jeder Währung akzeptieren und Preise in der lokalen Währung des Kunden anzeigen, mit konfigurierbarer Wechselkursverwaltung.
Mehrsprachiger Online-Shop
Bedienen Sie globale Kunden in ihrer bevorzugten Sprache mit integrierter Lokalisierung für Produktseiten, Checkout-Prozesse und Transaktions-E-Mails.
Flexibler Produktkatalog
Verwalten Sie einfache, konfigurierbare, gruppierte und herunterladbare Produkte mit Varianten, benutzerdefinierten Attributen und dynamischen Preisregeln.
Zahlungsgateway-Integrationen
Verbinden Sie Stripe, PayPal und andere beliebte Gateways sofort, mit einem Plugin-System zum Hinzufügen benutzerdefinierter Zahlungsmethoden.
REST- und GraphQL-APIs
Umfassende API-Abdeckung ermöglicht es Ihnen, Headless-Storefronts, mobile Apps zu erstellen oder Bestell- und Produktdaten in ERP-Systeme und Fulfillment-Dienste zu integrieren.
Warum Bagisto auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.