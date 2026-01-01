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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FOSSBilling erstellen können

FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Kundenverwaltungssystem, das für Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu kostspieligen Abrechnungssoftware-Abonnements benötigen. Es bietet ein vollständiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen können – alles über eine einzige, gebrandete Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hält alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstützt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, mit dem Sie sie präzise an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von FOSSBilling

Automatische wiederkehrende Abrechnung

Richten Sie Abonnementprodukte ein, die Kunden automatisch in Ihrem definierten Abrechnungszyklus in Rechnung stellen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und eine vorhersehbare Umsatzgenerierung sichergestellt wird.

Integrierte Support-Tickets

Der integrierte Helpdesk ermöglicht es Kunden, Support-Tickets direkt in ihrem Portal zu öffnen und zu verfolgen, wodurch Abrechnungs- und Support-Kommunikation an einem Ort gebündelt werden.

Mehrere Zahlungsgateways

Verbinden Sie PayPal, Stripe und Dutzende anderer Zahlungsabwickler, damit Kunden Rechnungen auf die für sie passende Weise bezahlen können.

Kunden-Self-Service-Portal

Kunden können ihre eigenen Dienste verwalten, Rechnungen herunterladen, Kontaktdaten aktualisieren und ihren Kontostatus überwachen, ohne Sie kontaktieren zu müssen.

Bestell- und Produktverwaltung

Definieren Sie konfigurierbare Produkte und Preisstufen, verwalten Sie Upgrades und Downgrades und automatisieren Sie Bereitstellungshooks über das erweiterbare Modulsystem.

Integrierte Cron-Automatisierung

Das offizielle Docker-Image führt den FOSSBilling-Cron automatisch alle fünf Minuten aus, sodass Rechnungen generiert und Abonnements ohne manuelle Planung erneuert werden.

Warum FOSSBilling auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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