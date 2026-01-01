Homarr mit einem Klick installieren.
Modernes, anpassbares Server-Dashboard, das alle Ihre selbst gehosteten Dienste an einem Ort organisiert und überwacht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homarr erstellen können
Homarr ist ein schlankes, quelloffenes Dashboard, das entwickelt wurde, um Ihnen eine einzige Oberfläche für all Ihre selbst gehosteten Anwendungen zu bieten. Anstatt Dutzende von Dienst-URLs als Lesezeichen zu speichern, präsentiert Homarr diese als organisierte Kacheln mit Live-Statusanzeigen, Suchfunktion und Schnellaktionen – alles von einer einzigen Seite aus.
Die Bereitstellung von Homarr auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort im lokalen Netzwerk geladen wird und sich direkt in Docker integrieren lässt, um laufende Container automatisch zu erkennen und deren Zustand in Echtzeit anzuzeigen.
Hauptmerkmale von Homarr
Dienstleistungsorganisation
Gruppieren Sie Anwendungen in benutzerdefinierte Boards und Kategorien, damit jeder Dienst nur einen Klick entfernt ist.
Docker-Integration
Laufende Container automatisch erkennen und deren Status, Zustand und Ressourcennutzung ohne manuelle Konfiguration anzeigen.
Statusüberwachung
Pingen Sie Dienste in regelmäßigen Abständen an und zeigen Sie Live-Up/Down-Indikatoren direkt auf jeder Kachel an.
Anpassbares Layout
Der Drag-and-Drop-Raster-Editor ermöglicht es Ihnen, Kacheln in der Größe anzupassen, neu anzuordnen und zu gestalten, um sie an Ihren Workflow anzupassen.
Suche und Lesezeichen
Sofortsuche über alle konfigurierten Dienste und das Web, mit Tastenkombinationen für Power-User.
Mehrbenutzerunterstützung
Erstellen Sie separate Konten mit rollenbasierten Berechtigungen, damit jedes Teammitglied nur das sieht, was es benötigt.
Warum Homarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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