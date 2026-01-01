WBO mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Whiteboard zur Zusammenarbeit in Echtzeit für Team-Brainstorming, Remote-Meetings und visuelle Planung auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche.
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Was Sie mit WBO erstellen können
WBO (Whiteboard Online) ist ein selbst gehostetes kollaboratives Echtzeit-Whiteboard, das es mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig auf einer gemeinsamen unendlichen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Es unterstützt Freihandzeichnen, geometrische Formen, Text- und Bildeinfügung mit sofortiger Synchronisierung für alle verbundenen Teilnehmer.
Das Selbst-Hosting von WBO auf einem VPS bietet Teams ein privates Whiteboard, das zwischen den Sitzungen aktiv bleibt, ohne Inhalte an Drittanbieterdienste weiterzugeben. Die persistente Leinwand bleibt unter einer stabilen URL für laufende Projekte zugänglich, was es ideal für die Remote-Sprintplanung, den Unterricht, technische Diagramme und kreative Brainstorming-Sitzungen macht.
Hauptmerkmale von WBO
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer zeichnen und kommentieren gleichzeitig auf derselben Leinwand mit sofortiger Synchronisierung und ohne Aktualisierung.
Persistente Leinwand
Der Whiteboard-Inhalt wird automatisch gespeichert und ist unter derselben URL abrufbar, wann immer sich Teilnehmer wieder verbinden.
Zeichenwerkzeuge
Freihandzeichnen, geometrische Formen, Textbeschriftungen und der Bild-Upload decken die gesamte Bandbreite der Whiteboard-Anwendungsfälle ab.
Kein Konto erforderlich
Jeder mit der Whiteboard-URL kann sofort beitreten und mitwirken, ohne Registrierungs- oder Anmeldebarrieren.
Warum WBO auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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