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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit WBO erstellen können

WBO (Whiteboard Online) ist ein selbst gehostetes kollaboratives Echtzeit-Whiteboard, das es mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig auf einer gemeinsamen unendlichen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Es unterstützt Freihandzeichnen, geometrische Formen, Text- und Bildeinfügung mit sofortiger Synchronisierung für alle verbundenen Teilnehmer.

Das Selbst-Hosting von WBO auf einem VPS bietet Teams ein privates Whiteboard, das zwischen den Sitzungen aktiv bleibt, ohne Inhalte an Drittanbieterdienste weiterzugeben. Die persistente Leinwand bleibt unter einer stabilen URL für laufende Projekte zugänglich, was es ideal für die Remote-Sprintplanung, den Unterricht, technische Diagramme und kreative Brainstorming-Sitzungen macht.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von WBO

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Benutzer zeichnen und kommentieren gleichzeitig auf derselben Leinwand mit sofortiger Synchronisierung und ohne Aktualisierung.

Persistente Leinwand

Der Whiteboard-Inhalt wird automatisch gespeichert und ist unter derselben URL abrufbar, wann immer sich Teilnehmer wieder verbinden.

Zeichenwerkzeuge

Freihandzeichnen, geometrische Formen, Textbeschriftungen und der Bild-Upload decken die gesamte Bandbreite der Whiteboard-Anwendungsfälle ab.

Kein Konto erforderlich

Jeder mit der Whiteboard-URL kann sofort beitreten und mitwirken, ohne Registrierungs- oder Anmeldebarrieren.

Warum WBO auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriert

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