WBO (Whiteboard Online) ist ein selbst gehostetes kollaboratives Echtzeit-Whiteboard, das es mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig auf einer gemeinsamen unendlichen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Es unterstützt Freihandzeichnen, geometrische Formen, Text- und Bildeinfügung mit sofortiger Synchronisierung für alle verbundenen Teilnehmer.

Das Selbst-Hosting von WBO auf einem VPS bietet Teams ein privates Whiteboard, das zwischen den Sitzungen aktiv bleibt, ohne Inhalte an Drittanbieterdienste weiterzugeben. Die persistente Leinwand bleibt unter einer stabilen URL für laufende Projekte zugänglich, was es ideal für die Remote-Sprintplanung, den Unterricht, technische Diagramme und kreative Brainstorming-Sitzungen macht.