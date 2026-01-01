BeaverHabits als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriert, ohne Ziele oder Komplexität.
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Was Sie damit bauen können BeaverHabits
BeaverHabits ist eine minimalistische, selbst gehostete Gewohnheits-Tracking-App, inspiriert von der „Don't break the chain“-Methodik. Im Gegensatz zu zielorientierten Gewohnheits-Apps konzentriert sich BeaverHabits ausschließlich auf das tägliche Check-in-Ritual – Gewohnheiten als erledigt markieren, Serien aufrechterhalten und die Konsistenz über die Zeit visualisieren, ohne die kognitive Belastung durch Ziele, Meilensteine oder Punktzahlen.
Das Selbst-Hosting von BeaverHabits auf Ihrem VPS hält Ihre persönlichen Routinedaten privat, ohne Abonnementgebühren und ohne Synchronisierungsdienste von Drittanbietern. Die App speichert alle Daten in einer lokalen SQLite-Datenbank und unterstützt Mehrbenutzerkonten, iOS PWA-Installation, Tag-Filterung, tägliche Notizen, eine REST-API und Integrationen mit Home Assistant, Apple Kurzbefehle und Stream Deck.
Hauptmerkmale von BeaverHabits
Tägliches Check-in-Raster
Ein Kalenderraster für jede Gewohnheit zeigt auf einen Blick Serien und Lücken, was die tägliche Konsistenz leicht nachvollziehbar macht und motiviert, sie beizubehalten.
Tag-Filterung
Gruppieren und filtern Sie Gewohnheiten nach Tags für fokussierte Ansichten – sehen Sie nur Morgenroutinen, Gesundheitsgewohnheiten oder jede beliebige benutzerdefinierte Kategorie.
Tägliche Notizen
Fügen Sie bis zu 1024 Zeichen Notizen pro Gewohnheit pro Tag hinzu, um Kontext, Beobachtungen oder Gründe für das Auslassen festzuhalten.
REST API Zugriff
Gewohnheitsdaten programmatisch abfragen und aktualisieren, wodurch die Automatisierung mit Apple Kurzbefehlen, Home Assistant und Stream Deck über HabitDeck ermöglicht wird.
iOS PWA-Unterstützung
Installieren Sie BeaverHabits als Startbildschirm-App auf iPhone und iPad für ein natives Check-in-Erlebnis ohne App Store-Download.
Warum BeaverHabits auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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