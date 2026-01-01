AFFiNE ist ein Open-Source-„KnowledgeOS“, das die Barrieren zwischen Dokumentation, visueller Zusammenarbeit und Datenorganisation beseitigt. Benutzer können strukturierte Dokumente schreiben, auf unendlichen Whiteboards skizzieren und organisierte Datenbanken pflegen – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs –, ohne für jede Aufgabe zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Mit einer Local-First- und datenschutzorientierten Architektur speichert AFFiNE Ihr Wissen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. KI-Unterstützung ist durchgängig integriert und hilft beim Schreiben, Zeichnen und Planen über alle Inhaltstypen hinweg. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL mit der pgvector-Erweiterung für die erweiterte Suche, Redis für Echtzeitfunktionen und eine automatisierte Datenbankmigration für zuverlässige Updates.