AFFiNE als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
All-in-One Open-Source-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken mit KI-gestützter Unterstützung kombiniert.
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Was Sie damit bauen können AFFiNE
AFFiNE ist ein Open-Source-„KnowledgeOS“, das die Barrieren zwischen Dokumentation, visueller Zusammenarbeit und Datenorganisation beseitigt. Benutzer können strukturierte Dokumente schreiben, auf unendlichen Whiteboards skizzieren und organisierte Datenbanken pflegen – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs –, ohne für jede Aufgabe zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Mit einer Local-First- und datenschutzorientierten Architektur speichert AFFiNE Ihr Wissen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. KI-Unterstützung ist durchgängig integriert und hilft beim Schreiben, Zeichnen und Planen über alle Inhaltstypen hinweg. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL mit der pgvector-Erweiterung für die erweiterte Suche, Redis für Echtzeitfunktionen und eine automatisierte Datenbankmigration für zuverlässige Updates.
Hauptmerkmale von AFFiNE
Einheitlicher Arbeitsbereich
Kombiniert Dokumente, Whiteboards und Datenbanken auf einer Plattform, damit Sie zwischen Schreiben, Skizzieren und Organisieren von Daten wechseln können, ohne den Kontext zwischen separaten Apps wechseln zu müssen.
Whiteboards mit unendlicher Leinwand
Freiform-Whiteboards mit Zeichen-, Diagramm- und Haftnotiz-Tools bieten Teams einen visuellen Raum für Brainstorming und Designarbeit neben strukturierten Dokumenten.
KI-gestützte Assistenz
KI ist in alle Inhaltstypen integriert, um beim Schreiben, Zusammenfassen und bei der Inhaltserstellung zu unterstützen und den Aufwand für die Produktion hochwertiger Wissensartefakte zu reduzieren.
Strukturierte Datenbanken
Informationen in anpassbaren Datenbankansichten mit Filter- und Abfragefunktionen organisieren und separate Tabellenkalkulationsprogramme im selben Arbeitsbereich überflüssig machen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Konfliktfreie Synchronisierung ermöglicht mehreren Teammitgliedern, Dokumente und Whiteboards gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Änderungen sofort auf allen verbundenen Geräten widergespiegelt werden.
Warum AFFiNE auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.