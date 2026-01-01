BentoPDF mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes, browserbasiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Teilen, Konvertieren und Sichern von PDFs, ohne Dateien irgendwo hochzuladen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können BentoPDF
BentoPDF ist ein datenschutzorientiertes PDF-Toolkit, das Dokumente vollständig im Browser des Benutzers verarbeitet – Dateien verlassen niemals den Client-Rechner oder berühren einen externen Server. Es ersetzt mehrere Online-PDF-Dienste durch eine einzige selbst gehostete Oberfläche, die das Zusammenführen, Teilen, Neuanordnen von Seiten, Drehen, Bildkonvertierung, OCR, Komprimierung, Passwortschutz, Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie die Bearbeitung von Metadaten abdeckt.
Für Teams und Organisationen, die sensible Dokumente verarbeiten – Verträge, Finanzberichte, juristische Dokumente – eliminiert das Selbst-Hosting von BentoPDF das Datenschutzrisiko, vertrauliche Dateien auf kommerzielle PDF-Dienste hochzuladen, die Kopien aufbewahren oder die Nutzung protokollieren könnten. Da die gesamte Verarbeitung clientseitig erfolgt, dient der VPS lediglich als Web-Interface, wodurch die Serverressourcenanforderungen minimal gehalten werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Dokumente vollständig privat bleiben.
Hauptmerkmale von BentoPDF
Clientseitige Verarbeitung
Die gesamte PDF-Bearbeitung erfolgt im Browser des Benutzers — Dokumente werden niemals auf den Server hochgeladen, sodass selbst der Host-Rechner die Dateiinhalte niemals sieht.
Zusammenführen, aufteilen und neu anordnen
Führen Sie mehrere PDFs zusammen, teilen Sie sie in einzelne Seiten oder Abschnitte auf und bringen Sie Seiten per Drag-and-Drop in Sekundenschnelle in die gewünschte Reihenfolge.
Integrierte OCR
Wandeln Sie gescannte bildbasierte PDFs in vollständig durchsuchbare, auswählbare Textdokumente um, ohne Dateien an einen externen Erkennungsdienst zu senden.
Dokumentsicherheit
Fügen Sie sensiblen PDFs vor der Verteilung Passwortschutz, Verschlüsselung und Wasserzeichen hinzu oder entfernen Sie Beschränkungen von PDFs, die Ihnen gehören, um den Bearbeitungszugriff wiederzuerlangen.
Formatkonvertierung
Bilder in PDF konvertieren, Seiten als Bilder exportieren und Markdown mit Mermaid-Diagrammen in formatierte PDFs umwandeln – alles über dieselbe Benutzeroberfläche.
Warum BentoPDF auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.