AppFlowy in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter Open-Source-Arbeitsbereich, der Notizen, Wikis, Datenbanken und Projektmanagement als Notion-Alternative kombiniert.
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Was Sie damit bauen können AppFlowy
AppFlowy ist eine Open-Source-Produktivitätsplattform, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Notion entwickelt wurde und einen flexiblen blockbasierten Editor, Datenbankansichten sowie KI-gestützte Schreibunterstützung in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich vereint. Entwickelt mit Flutter und Rust, bietet es native Leistung auf Desktop, Mobilgeräten und im Web, wobei alle Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Das Selbst-Hosting von AppFlowy eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, verhindert den Zugriff Dritter auf sensible Dokumente und bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche und Benutzer zu festen Infrastrukturkosten. Diese Vorlage stellt den kompletten AppFlowy Cloud-Stack bereit — Web-Client, API-Backend, Authentifizierung, Objektspeicher und Datenbank — bereit für Verbindungen von AppFlowys nativen Desktop- und mobilen Anwendungen.
Hauptmerkmale von AppFlowy
Blockbasierter Editor
Erstellen Sie umfangreiche Dokumente mit Text, Bildern, eingebetteten Inhalten und Medien mithilfe eines intuitiven Block-Editors, der konsistent auf Desktop, Mobilgeräten und im Web funktioniert, ohne Funktionslücken zwischen den Plattformen.
Flexible Datenbankansichten
Anzeigen und Verwalten derselben Daten als Tabelle, Kanban-Board, Kalender oder Galerie, wodurch verschiedene Teammitglieder das Layout erhalten, das zu ihrem Workflow passt, ohne Informationen zu duplizieren.
KI-Schreibassistenz
Inhalte direkt in Dokumenten generieren, zusammenfassen und verfeinern, unter Verwendung integrierter KI-Funktionen, die sich mit einem externen Anbieter (wie OpenAI oder Azure OpenAI) verbinden, der über einen API-Schlüssel konfiguriert ist – die Daten werden von diesem Anbieter verarbeitet.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Arbeiten Sie gleichzeitig mit Teamkollegen mithilfe von konfliktfreier Synchronisierung, sodass mehrere Personen dasselbe Dokument bearbeiten können, ohne die Änderungen des anderen zu überschreiben.
Volle Datenhoheit
Alle Dokumente, Datenbanken und Dateianhänge werden auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Anbieterbindung gespeichert, wodurch die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die vollständige Kontrolle über die Aufbewahrung gewährleistet ist.
Warum AppFlowy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.