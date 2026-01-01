AppFlowy ist eine Open-Source-Produktivitätsplattform, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Notion entwickelt wurde und einen flexiblen blockbasierten Editor, Datenbankansichten sowie KI-gestützte Schreibunterstützung in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich vereint. Entwickelt mit Flutter und Rust, bietet es native Leistung auf Desktop, Mobilgeräten und im Web, wobei alle Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Das Selbst-Hosting von AppFlowy eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, verhindert den Zugriff Dritter auf sensible Dokumente und bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche und Benutzer zu festen Infrastrukturkosten. Diese Vorlage stellt den kompletten AppFlowy Cloud-Stack bereit — Web-Client, API-Backend, Authentifizierung, Objektspeicher und Datenbank — bereit für Verbindungen von AppFlowys nativen Desktop- und mobilen Anwendungen.