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Selbst gehosteter Mehrbenutzer-RSS- und Atom-Nachrichten-Aggregator zum Lesen und Organisieren von Feeds von jedem Browser aus.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Tiny Tiny RSS erstellen können

Tiny Tiny RSS ist ein selbst gehosteter, quelloffener RSS- und Atom-Feed-Aggregator, mit dem Sie Websites, Blogs und Nachrichtenquellen über eine einzige, private Weboberfläche verfolgen können. Er ruft kontinuierlich Updates im Hintergrund ab, sodass Ihre Feeds immer aktuell sind, und bietet eine flexible Oberfläche mit Tastaturkürzeln, Volltextsuche, Labels, Filtern sowie OPML-Import/Export.

Mehrere Benutzerkonten werden unterstützt, jedes mit unabhängigen Feed-Abonnements und Einstellungen. Eine integrierte API ermöglicht es mobilen Clients wie FeedMe und Fluent Reader, sich zu verbinden und den Lesefortschritt zu synchronisieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält Ihre Lesehistorie und Abonnements privat – kein Drittanbieterdienst sieht, was Sie lesen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Tiny Tiny RSS

Fortlaufendes Feed-Abrufen

Ruft im Hintergrund Updates von allen abonnierten Feeds ab, sodass Artikel sofort lesebereit sind, sobald Sie die App öffnen.

Multi-User Support

Erstellen Sie mehrere unabhängige Konten, jedes mit eigenen Feed-Abonnements, Labels, Filtern und Leseeinstellungen.

Mobil-Client-API

Die integrierte API ermöglicht es beliebten mobilen Clients wie FeedMe, Fluent Reader und Reeder, sich zu verbinden und Ihren Lesefortschritt geräteübergreifend zu synchronisieren.

Filter und Beschriftungen

Artikel automatisch kennzeichnen, mit Stern versehen oder ausblenden, basierend auf von Ihnen definierten Regeln — so bleibt Ihre Leseliste auf das Wesentliche konzentriert.

OPML-Import und -Export

Importieren Sie Ihre bestehenden Abonnements von jedem anderen RSS-Reader über OPML und exportieren Sie sie genauso einfach, wenn Sie migrieren müssen.

Warum Tiny Tiny RSS auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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