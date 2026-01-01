Tiny Tiny RSS ist ein selbst gehosteter, quelloffener RSS- und Atom-Feed-Aggregator, mit dem Sie Websites, Blogs und Nachrichtenquellen über eine einzige, private Weboberfläche verfolgen können. Er ruft kontinuierlich Updates im Hintergrund ab, sodass Ihre Feeds immer aktuell sind, und bietet eine flexible Oberfläche mit Tastaturkürzeln, Volltextsuche, Labels, Filtern sowie OPML-Import/Export.

Mehrere Benutzerkonten werden unterstützt, jedes mit unabhängigen Feed-Abonnements und Einstellungen. Eine integrierte API ermöglicht es mobilen Clients wie FeedMe und Fluent Reader, sich zu verbinden und den Lesefortschritt zu synchronisieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält Ihre Lesehistorie und Abonnements privat – kein Drittanbieterdienst sieht, was Sie lesen.