Tiny Tiny RSS in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-RSS- und Atom-Nachrichten-Aggregator zum Lesen und Organisieren von Feeds von jedem Browser aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tiny Tiny RSS erstellen können
Tiny Tiny RSS ist ein selbst gehosteter, quelloffener RSS- und Atom-Feed-Aggregator, mit dem Sie Websites, Blogs und Nachrichtenquellen über eine einzige, private Weboberfläche verfolgen können. Er ruft kontinuierlich Updates im Hintergrund ab, sodass Ihre Feeds immer aktuell sind, und bietet eine flexible Oberfläche mit Tastaturkürzeln, Volltextsuche, Labels, Filtern sowie OPML-Import/Export.
Mehrere Benutzerkonten werden unterstützt, jedes mit unabhängigen Feed-Abonnements und Einstellungen. Eine integrierte API ermöglicht es mobilen Clients wie FeedMe und Fluent Reader, sich zu verbinden und den Lesefortschritt zu synchronisieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält Ihre Lesehistorie und Abonnements privat – kein Drittanbieterdienst sieht, was Sie lesen.
Hauptmerkmale von Tiny Tiny RSS
Fortlaufendes Feed-Abrufen
Ruft im Hintergrund Updates von allen abonnierten Feeds ab, sodass Artikel sofort lesebereit sind, sobald Sie die App öffnen.
Multi-User Support
Erstellen Sie mehrere unabhängige Konten, jedes mit eigenen Feed-Abonnements, Labels, Filtern und Leseeinstellungen.
Mobil-Client-API
Die integrierte API ermöglicht es beliebten mobilen Clients wie FeedMe, Fluent Reader und Reeder, sich zu verbinden und Ihren Lesefortschritt geräteübergreifend zu synchronisieren.
Filter und Beschriftungen
Artikel automatisch kennzeichnen, mit Stern versehen oder ausblenden, basierend auf von Ihnen definierten Regeln — so bleibt Ihre Leseliste auf das Wesentliche konzentriert.
OPML-Import und -Export
Importieren Sie Ihre bestehenden Abonnements von jedem anderen RSS-Reader über OPML und exportieren Sie sie genauso einfach, wenn Sie migrieren müssen.
Warum Tiny Tiny RSS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.