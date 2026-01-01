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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Docspell erstellen können

Docspell ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail versendet wurden. Er führt OCR für eingehende Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mithilfe von NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, freiberufliche Rechnungen oder Kleinunternehmensaufzeichnungen über viele Jahre hinweg zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von Docspell auf Ihrem eigenen VPS hält die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, Rechtsdokumente, Regierungsformulare – in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem SaaS-Dokumentendienst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell Rest-Server plus Joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die erstmalige Registrierung das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Docspell

OCR + NLP-Extraktion

Führt OCR bei jedem Scan aus, extrahiert dann Daten, Korrespondenten, Beträge und Kontakte, sodass jedes Dokument bereits vorklassifiziert im Posteingang ankommt.

Volltextsuche

Solr-gestützte Volltextsuche über jedes Dokument hinweg — Rechnungen, Verträge, Belege, E-Mail-Anhänge — mit Filtern nach Tag, Ordner und Feld.

E-Mail- und Ordnerimport

E-Mail-Anlagen über IMAP abrufen, HTTP-Uploads von Scannern akzeptieren und ein Verzeichnis auf Dateien überwachen, die per SCP oder rsync abgelegt werden.

Tags und benutzerdefinierte Felder

Dokumente mit Tags, Organisationsetiketten, benutzerdefinierten Feldern (Beträge, Vertragsdaten, Ablaufdaten) und gespeicherten Suchen annotieren, die sich automatisch aktualisieren.

Multi-User und Multi-Tenant

Jedes „Kollektiv“ ist ein isolierter Arbeitsbereich mit eigenen Benutzern, Dokumenten und Metadaten, sodass Familien oder kleine Teams eine Instanz teilen können, ohne Daten zu vermischen.

Dokumentenkonvertierung

Konvertiert eingehende HTML-, Office-, Bild- und E-Mail-Dateien über WeasyPrint, Unoconv und Tesseract in durchsuchbare PDFs für ein einheitliches Archiv.

Warum Docspell auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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