Docspell ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail versendet wurden. Er führt OCR für eingehende Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mithilfe von NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, freiberufliche Rechnungen oder Kleinunternehmensaufzeichnungen über viele Jahre hinweg zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von Docspell auf Ihrem eigenen VPS hält die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, Rechtsdokumente, Regierungsformulare – in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem SaaS-Dokumentendienst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell Rest-Server plus Joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die erstmalige Registrierung das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.