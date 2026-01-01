Nextcloud mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete ProduktivitÃ¤tssuite mit Dateisynchronisierung, kollaborativer Bearbeitung, Kalender und Videoanrufen â€” Ihre Daten, Ihre Infrastruktur.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Nextcloud
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nextcloud erstellen kÃ¶nnen
Nextcloud ist eine umfassende Open-Source-ProduktivitÃ¤tsplattform, die Google Workspace und Dropbox ersetzt, mit Dateisynchronisierung, Echtzeit-Dokumentenbearbeitung, Kalender, Kontakten, Videokonferenzen und vielem mehr. Mit Desktop- und mobilen Clients fÃ¼r jede Plattform integriert es sich nahtlos in tÃ¤gliche ArbeitsablÃ¤ufe, wÃ¤hrend alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben.
Das Selbst-Hosting von Nextcloud auf Ihrem VPS eliminiert AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer, entfernt SpeicherbeschrÃ¤nkungen, die von Cloud-Anbietern auferlegt werden, und gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber, wo sensible Dateien und Kommunikationen gespeichert sind â€“ entscheidend fÃ¼r Teams mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzbedenken.
Hauptmerkmale von Nextcloud
Dateisynchronisierung und -freigabe
Synchronisieren Sie Dateien auf all Ihren GerÃ¤ten mit Desktop- und mobilen Apps und teilen Sie sie mit Kollegen oder Kunden Ã¼ber passwortgeschÃ¼tzte, ablaufende Links.
Kollaborative Dokumentenbearbeitung
Dokumente, Tabellen und PrÃ¤sentationen in Echtzeit mit OnlyOffice- oder Collabora-Integration bearbeiten â€” kein Microsoft 365-Abonnement erforderlich.
Kalender und Kontakte
Verwalten Sie Kalender und Kontakte mit voller CalDAV/CardDAV-UnterstÃ¼tzung, die nativ mit iOS-, Android-, macOS- und Windows-Clients synchronisiert wird.
Videoanrufe und Chat
Nextcloud Talk bietet Ende-zu-Ende-verschlÃ¼sselte Videoanrufe und Team-Messaging direkt in Ihrer Nextcloud-Instanz, ohne dass ein Drittanbieterdienst erforderlich ist.
App-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Ã¼ber 300 Apps aus dem Nextcloud App Store, die alles von E-Mail Ã¼ber Projektmanagement bis hin zur Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung abdecken.
Warum Nextcloud auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.