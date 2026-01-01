Ein Otter Wiki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistisches, selbst gehostetes Wiki mit Git-gestützter Seitenhistorie, Markdown-Bearbeitung und Benutzerzugriffssteuerung in einem einzigen Container.
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Was Sie damit bauen können An Otter Wiki
Ein Otter Wiki ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Wiki, das alle Seiten in einem Git-Repository und Benutzerdaten in SQLite speichert — kein separater Datenbankdienst erforderlich. Geschrieben in Python mit einer sauberen Bootstrap-Oberfläche, unterstützt es die Bearbeitung von Markdown, Dateianhänge und eine vollständige Seitenversionshistorie, die durch Git-Commits gesichert ist.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Wiki-Inhalte unter Ihrer Kontrolle, mit fein abgestuften Zugriffsregeln, die das Lesen und Bearbeiten nur auf registrierte oder vom Administrator genehmigte Benutzer beschränken können. Das Single-Container-Design bedeutet, dass außer einem benannten Volume und dem Container selbst nichts bereitgestellt werden muss.
Hauptmerkmale von An Otter Wiki
Git-gestützter Verlauf
Jede Seitenbearbeitung ist automatisch ein Git-Commit und bietet Ihnen eine vollständige Revisionshistorie, die Sie über die Weboberfläche durchsuchen, vergleichen und wiederherstellen können.
Markdown-Bearbeitung
Seiten in Markdown mit einem Live-Vorschau-Editor schreiben und bearbeiten – kein proprietäres Format oder Rich-Text-Lock-in jeglicher Art.
Zugriffskontrolle
Lese-, Schreib- und Anhangsberechtigungen werden unabhängig für anonyme Besucher, registrierte Benutzer und von Administratoren genehmigte Benutzer konfiguriert.
Dateianhänge
Bilder und Dateien direkt in Wiki-Seiten hochladen und einbetten, die zusammen mit dem Seiteninhalt im persistenten Datenvolumen gespeichert werden.
Benutzerverwaltung
Integrierte Registrierung mit optionaler E-Mail-Bestätigung und Administrator-Genehmigungsworkflows geben volle Kontrolle darüber, wer beitragen kann.
Warum An Otter Wiki auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.