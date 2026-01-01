Ein Otter Wiki ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Wiki, das alle Seiten in einem Git-Repository und Benutzerdaten in SQLite speichert — kein separater Datenbankdienst erforderlich. Geschrieben in Python mit einer sauberen Bootstrap-Oberfläche, unterstützt es die Bearbeitung von Markdown, Dateianhänge und eine vollständige Seitenversionshistorie, die durch Git-Commits gesichert ist.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Wiki-Inhalte unter Ihrer Kontrolle, mit fein abgestuften Zugriffsregeln, die das Lesen und Bearbeiten nur auf registrierte oder vom Administrator genehmigte Benutzer beschränken können. Das Single-Container-Design bedeutet, dass außer einem benannten Volume und dem Container selbst nichts bereitgestellt werden muss.