Apache JSPWiki ist eine funktionsreiche, Java-basierte Wiki-Engine, die als Top-Level-Apache-Projekt gepflegt wird. Seiten werden als reine Textdateien mit vollständiger Versionshistorie gespeichert, während Anhänge, Seitenvorlagen und eine große Bibliothek gebündelter Plugins sie für Dokumentationszentren, Wissensdatenbanken und Intranet-Kollaborationsseiten geeignet machen, bei denen Stabilität und Langlebigkeit wichtiger sind als das Verfolgen von Trends.

Das Selbst-Hosting von JSPWiki auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein Apache-lizenziertes Wiki, das vollständig auf Ihrem eigenen Tomcat-Container läuft, ohne SaaS-Abhängigkeiten, ohne Preisgestaltung pro Benutzer und mit JAAS-basierter Authentifizierung, die Sie in Ihren eigenen Identitäts-Stack integrieren können. Alles, von Wiki-Seiten bis hin zu Anhängen, befindet sich auf einem einzigen persistenten Volume, was Backups und Migrationen unkompliziert macht.