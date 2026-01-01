Apache JSPWiki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ausgereifte Java-basierte Wiki-Engine mit integrierter Versionsverwaltung, Anhängen, Plugins und JAAS-gestützter Zugriffskontrolle.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache JSPWiki
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache JSPWiki erstellen können
Apache JSPWiki ist eine funktionsreiche, Java-basierte Wiki-Engine, die als Top-Level-Apache-Projekt gepflegt wird. Seiten werden als reine Textdateien mit vollständiger Versionshistorie gespeichert, während Anhänge, Seitenvorlagen und eine große Bibliothek gebündelter Plugins sie für Dokumentationszentren, Wissensdatenbanken und Intranet-Kollaborationsseiten geeignet machen, bei denen Stabilität und Langlebigkeit wichtiger sind als das Verfolgen von Trends.
Das Selbst-Hosting von JSPWiki auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein Apache-lizenziertes Wiki, das vollständig auf Ihrem eigenen Tomcat-Container läuft, ohne SaaS-Abhängigkeiten, ohne Preisgestaltung pro Benutzer und mit JAAS-basierter Authentifizierung, die Sie in Ihren eigenen Identitäts-Stack integrieren können. Alles, von Wiki-Seiten bis hin zu Anhängen, befindet sich auf einem einzigen persistenten Volume, was Backups und Migrationen unkompliziert macht.
Hauptmerkmale von Apache JSPWiki
Versionierte Seitenhistorie
Jede Bearbeitung wird vom VersioningFileProvider erfasst, sodass Sie Revisionen vergleichen und unerwünschte Änderungen jederzeit rückgängig machen können.
Anhänge und Medien
Laden Sie Bilder, Dokumente und andere Dateien direkt auf Seiten hoch, mit einem integrierten Anhangsanbieter, der alles auf Ihrem VPS-Volume speichert.
JAAS-Zugriffskontrolle
Fein granulierte Seiten- und Gruppenberechtigungen werden über den Java Authentication and Authorization Service durchgesetzt, mit steckbaren Backends für LDAP oder benutzerdefinierte Realms.
Plugin- und Vorlagenbibliothek
Erweitern Sie Seiten mit gebündelten Plugins für Inhaltsverzeichnisse, Suche, RSS und dynamische Inhalte, oder gestalten Sie das Wiki mit JSP-basierten Seitenvorlagen neu.
Apache-Markup-Syntax
Schreiben Sie Inhalte im schlanken JSPWiki-Markup mit Makros, InterWiki-Links und Live-Vorschau während der Bearbeitung.
Warum Apache JSPWiki auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.