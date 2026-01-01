WordPress ist das weltweit beliebteste Content-Management-System, das Ã¼ber 40 % aller Websites im Internet betreibt. Es bietet eine flexible Publishing-Plattform fÃ¼r Blogs, Business-Websites, Portfolios, E-Commerce-Shops und mehr â€” mit einem visuellen Editor, einem Theme-System und einem Ã–kosystem von Zehntausenden von Plugins.

Das Selbst-Hosting von WordPress auf einem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber die Leistung, Sicherheit und Daten Ihrer Website ohne monatliche PlattformgebÃ¼hren. Diese Vorlage enthÃ¤lt MySQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenbankspeicherung, und das Routing Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy gewÃ¤hrleistet ab der ersten Bereitstellung automatisches HTTPS fÃ¼r Ihre Domain.