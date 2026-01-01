HomeHub ist ein quelloffenes, selbst gehostetes Familien-Dienstprogramm, das jeden Server in ein privates Dashboard für alle in Ihrem Haushalt verwandelt. Entwickelt für die gemeinsame Nutzung in einem Heimnetzwerk, wird es als anmeldefreie Progressive Web App ausgeliefert, sodass jedes Familienmitglied es in einem Browser öffnen, auf seinem Startbildschirm speichern und sofort mit der Zusammenarbeit an Notizen, Einkaufslisten, Aufgaben und einem gemeinsamen Kalender beginnen kann.

Das Selbst-Hosting von HomeHub bewahrt Haushaltsdaten – Ausgaben, Einkaufsgewohnheiten, Familienroutinen und hochgeladene Dateien – vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Cloud-Synchronisierung durch Dritte, Tracking oder Gebühren pro Benutzer. Funktionen können einzeln über eine einzige YAML-Konfiguration ein- und ausgeschaltet werden, sodass Sie nur die Tools aktivieren, die Ihre Familie tatsächlich nutzt.