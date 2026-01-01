Evolution API ist eine Open-Source-Plattform, die eine umfassende REST-API für die WhatsApp-Nachrichtenautomatisierung bereitstellt. Basierend auf der Baileys-Bibliothek ermöglicht sie Entwicklern, WhatsApp-Konten zu verbinden, Nachrichten zu senden und zu empfangen, Kontakte zu verwalten und Webhooks für die Echtzeit-Ereignisverarbeitung auszulösen – alles ohne teure offizielle API-Gebühren für Nicht-Cloud-API-Verbindungen.

Das Selbst-Hosting der Evolution API auf Ihrem VPS hält alle Kundengesprächsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, gewährleistet die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und eliminiert Kosten pro Nachricht, die kommerzielle Anbieter bei Skalierung teuer machen. Die enthaltene PostgreSQL-Datenbank und der Redis-Cache bieten zuverlässige Persistenz und einen hohen Nachrichtendurchsatz für Produktions-Workloads.