Baikal als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server zum Synchronisieren von Kalendern, Aufgaben und Kontakten auf allen Geräten.
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Was Sie damit bauen können Baikal
Baikal ist ein leichter, selbst gehosteter CalDAV- und CardDAV-Server, der auf der bekannten sabre/dav PHP-Bibliothek basiert. Er bietet eine private Heimat für Kalender, Ereignisse, Aufgaben und Kontakte, die mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook und jedem anderen Client synchronisiert werden können, der die Standard-CalDAV- und CardDAV-Protokolle unterstützt.
Das Selbst-Hosting von Baikal auf Ihrem eigenen VPS hält persönliche und Team-Planungsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei einem Kalenderdienst eines Drittanbieters zu speichern. Der Ressourcenverbrauch ist bewusst gering – ein einzelner PHP-Container, der von SQLite oder MySQL unterstützt wird – sodass er bequem auf einen kleinen VPS passt und dennoch mehrere Benutzer, gemeinsame Adressbücher und eine detaillierte Zugriffskontrolle über die integrierte Admin-Benutzeroberfläche unterstützt.
Hauptmerkmale von Baikal
CalDAV und CardDAV
Standardkonforme Kalender- und Kontaktsynchronisierung mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 und jedem anderen CalDAV-/CardDAV-Client.
Mehrbenutzerkonten
Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit eigenen Kalendern, Aufgaben und Adressbüchern, die alle über eine einzige Admin-Web-Benutzeroberfläche verwaltet werden.
Geteilte Sammlungen
Teilen Sie bestimmte Kalender oder Adressbücher mit anderen Benutzern auf derselben Instanz für die Teamplanung und Kontaktsynchronisierung.
Leichter Fußabdruck
Ein einzelner PHP-Container, der sabre/dav auf SQLite oder MySQL ausführt – klein genug, um neben anderen selbst gehosteten Diensten auf einem bescheidenen VPS zu laufen.
Admin-Web-UI
Verwalten Sie Benutzer, Kalender, Adressbücher und zentrale Servereinstellungen über ein integriertes browserbasiertes Dashboard, anstatt Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
Warum Baikal auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.