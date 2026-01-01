Baikal ist ein leichter, selbst gehosteter CalDAV- und CardDAV-Server, der auf der bekannten sabre/dav PHP-Bibliothek basiert. Er bietet eine private Heimat für Kalender, Ereignisse, Aufgaben und Kontakte, die mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook und jedem anderen Client synchronisiert werden können, der die Standard-CalDAV- und CardDAV-Protokolle unterstützt.

Das Selbst-Hosting von Baikal auf Ihrem eigenen VPS hält persönliche und Team-Planungsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei einem Kalenderdienst eines Drittanbieters zu speichern. Der Ressourcenverbrauch ist bewusst gering – ein einzelner PHP-Container, der von SQLite oder MySQL unterstützt wird – sodass er bequem auf einen kleinen VPS passt und dennoch mehrere Benutzer, gemeinsame Adressbücher und eine detaillierte Zugriffskontrolle über die integrierte Admin-Benutzeroberfläche unterstützt.