Artalk ist ein selbst gehostetes Kommentarsystem, bestehend aus einem performanten Go-Server und einem minimalistischen Vanilla-JavaScript-Widget, das sich mit einem einzigen Skript-Tag in jede Website oder jeden Blog einbetten lässt. Im Gegensatz zu cloudbasierten Kommentarplattformen speichert Artalk alle Kommentare, Benutzerdaten und den Moderationsverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur — kein Zugriff durch Dritte, keine Datenerfassung und keine Abonnementgebühren.

Das Backend unterstützt SQLite standardmässig mit optionaler Migration zu MySQL oder PostgreSQL bei steigendem Traffic. Moderationstools, E-Mail-Benachrichtigungen, Social Login, Spamfilterung, CAPTCHA und eine vollständige Admin-Seitenleiste sind alle enthalten. Das Selbst-Hosting auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Kommentardaten Ihren Aufbewahrungs- und Datenschutzrichtlinien folgen, und nicht den Nutzungsbedingungen einer Plattform.