Artalk als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Kommentarsystem mit einem Go-Backend und einem 40 KB großen JavaScript-Widget, das auf jeder Website eingebettet werden kann.
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Was Sie damit bauen können Artalk
Artalk ist ein selbst gehostetes Kommentarsystem, bestehend aus einem performanten Go-Server und einem minimalistischen Vanilla-JavaScript-Widget, das sich mit einem einzigen Skript-Tag in jede Website oder jeden Blog einbetten lässt. Im Gegensatz zu cloudbasierten Kommentarplattformen speichert Artalk alle Kommentare, Benutzerdaten und den Moderationsverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur — kein Zugriff durch Dritte, keine Datenerfassung und keine Abonnementgebühren.
Das Backend unterstützt SQLite standardmässig mit optionaler Migration zu MySQL oder PostgreSQL bei steigendem Traffic. Moderationstools, E-Mail-Benachrichtigungen, Social Login, Spamfilterung, CAPTCHA und eine vollständige Admin-Seitenleiste sind alle enthalten. Das Selbst-Hosting auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Kommentardaten Ihren Aufbewahrungs- und Datenschutzrichtlinien folgen, und nicht den Nutzungsbedingungen einer Plattform.
Hauptmerkmale von Artalk
Auf jeder Website einbetten
Ein einzelnes 40 KB großes JavaScript-Snippet verbindet jede Website oder jeden statischen Blog mit Ihrer Artalk-Instanz – keine Framework-Abhängigkeit oder Build-Schritt erforderlich.
Multi-Site-Verwaltung
Eine Artalk-Instanz verwaltet Kommentare über mehrere Websites hinweg mit separaten Administratorkonten, Moderationswarteschlangen und Benachrichtigungseinstellungen pro Website.
Spam und CAPTCHA
Integrierte Akismet-, Tencent- und Aliyun-Spamfilter-Integrationen sowie Bild-, Schiebe-, reCAPTCHA-, hCaptcha- und Turnstile-CAPTCHA-Optionen schützen Kommentarbereiche vor Bots.
Soziales Login
Kommentatoren authentifizieren sich über GitHub, Google, Discord und 20 weitere OAuth-Anbieter, was die Reibung reduziert und Kommentare an echte Identitäten bindet.
Admin-Seitenleiste
Eine integrierte Seitenleiste ermöglicht Website-Administratoren, Kommentare zu überprüfen, zu genehmigen, anzuheften und zu löschen, Benutzer zu verwalten und Seitenstatistiken anzuzeigen, ohne die Kommentaroberfläche verlassen zu müssen.
Warum Artalk auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.