Apache Answer ist eine Open-Source-Frage-Antwort-Plattform, die mit Go und React entwickelt wurde, um Teams und Communities dabei zu helfen, Wissen über eine durchsuchbare, organisierte Frage-Antwort-Oberfläche zu teilen. Im Gegensatz zu generischen Foren ist jedes Element – Tagging, Reputation, Moderationstools und das Plugin-System – speziell für die strukturierte Wissenserfassung und -abfrage konzipiert.

Durch das Selbst-Hosting von Apache Answer bleibt das interne Wissen Ihrer Organisation auf Ihrer eigenen Infrastruktur, frei von nutzerbasierten Lizenzkosten und dem Zugriff Dritter auf Daten. Wenn Ihre Community wächst, kontrollieren Sie die Konfiguration, Integrationen und Skalierung, ohne durch die Feature-Roadmap oder Preisstufen eines SaaS-Anbieters eingeschränkt zu sein.