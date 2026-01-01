Bichon ist ein Open-Source-E-Mail-Archivierungsserver, der in Rust geschrieben ist. Er verbindet sich mit IMAP-Konten, lädt Nachrichten inkrementell mittels UID-basierter Synchronisierung herunter, erstellt einen Tantivy-Volltextsuchindex und stellt eine saubere REST-API mit einer eingebetteten Web-Benutzeroberfläche zum Suchen, Durchsuchen und Exportieren archivierter E-Mails bereit.

Das Selbst-Hosting von Bichon auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jede archivierte Nachricht, jeden Anhang und jede Anmeldeinformation innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. Kontozugangsdaten werden im Ruhezustand mit AES-256-GCM verschlüsselt, OAuth 2.0-Token werden automatisch aktualisiert, und mehrere Postfächer werden gleichzeitig heruntergeladen – was Bichon zu einer schnellen, privaten Alternative zu kommerziellen E-Mail-Archivierungsdiensten ohne Gebühren pro Postfach macht.