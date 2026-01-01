FreeCAD als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser parametrischer 3D-CAD-Modellierer, der über KasmVNC von jedem Browser aus zugänglich ist und keine lokale Installation erfordert.
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Was Sie mit FreeCAD erstellen können
FreeCAD ist ein freier und quelloffener parametrischer 3D-CAD-Modellierer, der von Ingenieuren, Produktdesignern und Architekten weltweit verwendet wird. Im Gegensatz zu netzbasierten Werkzeugen arbeitet FreeCAD mit präziser, auf Zwangsbedingungen basierender Geometrie, sodass jede Dimension jederzeit geändert werden kann, ohne ein Modell von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Diese Vorlage führt FreeCAD in einem browserzugänglichen Desktop über KasmVNC aus und verwandelt jedes internetfähige Gerät in eine leistungsfähige CAD-Workstation.
Das Selbst-Hosting von FreeCAD auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Entwicklungsumgebung – einschließlich benutzerdefinierter Makros, Teilebibliotheken und Projektdateien – jederzeit von jedem Gerät aus verfügbar ist, ohne Softwareinstallationen auf mehreren Maschinen verwalten zu müssen. Persistenter Volumenspeicher hält all Ihre Arbeit bei Container-Updates und Neustarts intakt.
Hauptmerkmale von FreeCAD
Browserbasierter Zugriff
Vollständiger FreeCAD-Desktop, bereitgestellt über KasmVNC, von jedem modernen Browser aus zugänglich, ohne lokale Installation.
Parametrische Modellierung
Der randbedingungenbasierte Skizzierer und der Part Design Arbeitsbereich ermöglichen es Ihnen, jede Bemaßung jederzeit zu ändern, ohne das Modell neu aufzubauen.
Multi-Workbench-Umgebung
Dedizierte Arbeitsbereiche für Volumenmodellierung, Baugruppen, technische Zeichnungen, FEM-Analyse und mehr in einer einzigen Anwendung.
Unterstützung für Standardformate
Import und Export von STEP-, IGES-, STL-, DXF- und SVG-Dateien zur Kompatibilität mit anderen CAD-Tools und Fertigungsabläufen.
Python-Skripterstellung
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, erstellen Sie benutzerdefinierte Makros und bauen Sie neue Arbeitsbereiche mithilfe der integrierten Python-Skript-Engine auf.
Warum FreeCAD auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.