LimeSurvey in einem Klick installieren.
Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen von FragebÃ¶gen und Sammeln von Daten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LimeSurvey erstellen kÃ¶nnen
LimeSurvey ist eine fÃ¼hrende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermÃ¶glicht, professionelle Online-FragebÃ¶gen zu erstellen. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen, einschliesslich SPSS- und Excel-Formaten.
Mit ihren umfangreichen Fragetypen, der individuellen Themenanpassung und der Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren. Diese Vorlage umfasst MariaDB fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung, Redis fÃ¼r schnelles Sitzungsmanagement und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sichere Umfrageeinreichungen.
Hauptmerkmale von LimeSurvey
Erweiterte Fragetypen
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 28 Fragetypen, darunter Matrix-, Ranking-, Dateiupload- und gleichungsbasierte Fragen fÃ¼r jedes Umfrageszenario.
Verzweigungslogik
Erstellen Sie dynamische Umfragen, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten anzeigen oder ausblenden, mithilfe eines leistungsstarken Ausdrucksmanagers.
Mehrsprachige Umfragen
Erstellen Sie Umfragen in Ã¼ber 80 Sprachen mit automatischer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Text von rechts nach links fÃ¼r eine wirklich globale Datenerfassung.
Datenexport & Analyse
Exportieren Sie Ergebnisse in die Formate SPSS, R, Excel und CSV mit integrierten Statistik-, Diagramm- und Kreuztabellentools.
Teilnehmermanagement
Befragte mit tokenbasiertem Zugriff verfolgen, Erinnerungen senden und Quoten fÃ¼r eine prÃ¤zise Umfrageverwaltung kontrollieren.
Warum LimeSurvey auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.