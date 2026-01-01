Novu als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur zum Senden von E-Mail-, SMS-, Push- und In-App-Benachrichtigungen über eine einzige, vereinheitlichte API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Novu erstellen können
Novu ist eine Open-Source-Benachrichtigungsinfrastrukturplattform, die Produkt- und Entwicklungsteams eine einzige API bietet, um Benachrichtigungen über jeden Kanal zu versenden – E-Mail, SMS, Push, In-App und Chat. Anstatt separate Anbieter für jeden Kanal zu integrieren, leitet Novu alle Benachrichtigungen durch ein einziges System mit einem visuellen Workflow-Builder, kanalbezogenen Benutzereinstellungen und einem Zustellungsprotokoll zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Sendungen.
Das Selbst-Hosting von Novu hält Benachrichtigungsinhalte, Abonnentendaten und Anbieterzugangsdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Benachrichtigung an, keine Daten verlassen Ihre Server, und Sie haben die volle Kontrolle über Ratenbegrenzungen und Wiederholungsrichtlinien – was es zur richtigen Wahl für datenschutzsensible Anwendungen und Teams macht, die planbare Benachrichtigungskosten in großem Maßstab benötigen.
Hauptmerkmale von Novu
Multi-Kanal-Lieferung
Senden Sie E-Mail-, SMS-, Push-, In-App- und Chat-Benachrichtigungen über eine einzige API, ohne jeden Anbieter separat zu integrieren.
Visueller Workflow-Designer
Gestalten Sie mehrstufige Benachrichtigungssequenzen mit Verzweigungslogik und Verzögerungen mit einem Drag-and-Drop-Editor – kein Code erforderlich.
50+ Anbieter-Integrationen
Verbinden Sie sich mit SendGrid, Twilio, FCM, Slack und über 50 weiteren Anbietern mit vorgefertigten Integrationen, die vollständig über die Dashboard-Benutzeroberfläche verwaltet werden.
Abonnementeinstellungen
Lassen Sie Benutzer steuern, welche Benachrichtigungskanäle sie pro Thema erhalten, um Abmeldungen zu reduzieren und die langfristige Bindung zu verbessern.
Liefer-Beobachtbarkeit
Überprüfen Sie den Status jeder Benachrichtigung in einem Echtzeit-Zustellprotokoll mit Wiederholungszählungen, Anbieterantworten und Fehlerdetails.
Warum Novu auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.