FlareSolverr ist ein spezialisierter Proxy-Server, der headless Chromium verwendet, um JavaScript-Herausforderungen, CAPTCHAs und andere Anti-Bot-Schutzmechanismen, die von Cloudflare und DDoS-GUARD auferlegt werden, automatisch zu bewältigen. Er stellt eine einfache HTTP-API bereit, die Tools wie Jackett und Prowlarr aufrufen, um auf geschützte Websites ohne manuelles Eingreifen zuzugreifen.

Das Selbst-Hosten von FlareSolverr auf Ihrem VPS gewährleistet dedizierte Ressourcen für Headless-Browser-Operationen, 24/7-Verfügbarkeit für Ihren Medien-Automatisierungs-Stack und bessere Erfolgsraten bei Cloudflare-Herausforderungen im Vergleich zu Residential-IPs, die eher markiert oder gedrosselt werden.