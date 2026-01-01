Halo ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes, modernes Content-Management-System, das auf Spring Boot und reaktivem PostgreSQL basiert. Es bietet einen umfangreichen Plugin- und Theme-Marktplatz, einen blockbasierten Editor, Multi-Content-Type-Publishing und eine Ã¼bersichtliche Admin-Konsole â€“ wodurch es fÃ¼r alles geeignet ist, von persÃ¶nlichen Blogs bis hin zu Unternehmenswebsites.

Mit Ã¼ber 39.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung ist Halo eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten CMS-Plattformen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, keine GebÃ¼hren pro Beitrag und die FlexibilitÃ¤t, die Plattform mit Plugins zu erweitern, ohne durch eine Abonnementstufe eingeschrÃ¤nkt zu sein.