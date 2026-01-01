Cloudreve ist eine quelloffene, selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit über 27.000 GitHub-Sternen, entwickelt, um Einzelpersonen und Teams einen privaten Cloud-Speicher zu bieten, den sie vollständig kontrollieren. Es bietet ein ausgefeiltes Erlebnis im Google Drive-Stil – Drag-and-Drop-Uploads, teilbare Links, Online-Medienvorschau und WebDAV-Desktop-Integration – während jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert wird.

Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Speicherdiensten erhebt Cloudreve keine nutzerbasierten Gebühren, führt keine Dateiscans durch und hat keine Speichergrenzen, die über die Festplattenkapazität Ihres VPS hinausgehen. Es unterstützt mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Festplatten, S3-kompatible Dienste, OneDrive und Google Drive, wodurch Sie unterschiedliche Speicher unter einem einzigen Zugriffspunkt vereinen können. Diese Bereitstellung kombiniert Cloudreve mit PostgreSQL und Redis für eine zuverlässige Metadaten-Speicherung und schnelles Dateibrowsing.