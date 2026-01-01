Cloudreve mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit Dateifreigabe, Online-Vorschau und Mehrbenutzerunterstützung unter Ihrer vollständigen Kontrolle.
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Was Sie damit bauen können Cloudreve
Cloudreve ist eine quelloffene, selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit über 27.000 GitHub-Sternen, entwickelt, um Einzelpersonen und Teams einen privaten Cloud-Speicher zu bieten, den sie vollständig kontrollieren. Es bietet ein ausgefeiltes Erlebnis im Google Drive-Stil – Drag-and-Drop-Uploads, teilbare Links, Online-Medienvorschau und WebDAV-Desktop-Integration – während jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert wird.
Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Speicherdiensten erhebt Cloudreve keine nutzerbasierten Gebühren, führt keine Dateiscans durch und hat keine Speichergrenzen, die über die Festplattenkapazität Ihres VPS hinausgehen. Es unterstützt mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Festplatten, S3-kompatible Dienste, OneDrive und Google Drive, wodurch Sie unterschiedliche Speicher unter einem einzigen Zugriffspunkt vereinen können. Diese Bereitstellung kombiniert Cloudreve mit PostgreSQL und Redis für eine zuverlässige Metadaten-Speicherung und schnelles Dateibrowsing.
Hauptmerkmale von Cloudreve
Mehrere Speicher-Backends
Lokale Festplatte, S3-kompatible Buckets, OneDrive oder Google Drive verbinden und den gesamten Speicher über eine einheitliche Oberfläche verwalten.
Sichere Dateifreigabe
Erstellen Sie Freigabelinks mit optionalem Passwortschutz, Ablaufdaten und Download-Limits, um zu steuern, wer auf was zugreift.
Online-Medienvorschau
Bilder, Videos, Audio, Dokumente und Code-Dateien direkt im Browser ohne Herunterladen in der Vorschau anzeigen.
WebDAV Desktop-Zugriff
Binden Sie Cloudreve als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux ein, für native Dateisystemintegration ohne zusätzliche Software.
Mehrbenutzer mit Kontingenten
Benutzerkonten mit individuellen Speicherkontingenten und Berechtigungsstufen für Familien, Teams oder Kunden erstellen.
Warum Cloudreve auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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