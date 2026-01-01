AnonUpload mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte, anonyme Dateifreigabeplattform ohne Datenbank, Konten und Tracking.
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Was Sie damit bauen können AnonUpload
AnonUpload ist eine schlanke PHP-Dateifreigabeanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Dateien teilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie benötigt keine Datenbank, keine Benutzerkonten und speichert keine Metadaten, die identifizieren könnten, wer eine Datei hochgeladen oder heruntergeladen hat. Direkte Dateinamen werden niemals öffentlich angezeigt, und die optionale Download-Verzögerungsfunktion verhindert automatisiertes Scraping, bevor Dateien ihre beabsichtigten Empfänger erreichen.
AnonUpload selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dateien niemals über Infrastrukturen Dritter geleitet werden, die Überwachungsanfragen oder Datenaufbewahrungspflichten unterliegen. Sie kontrollieren, welche Dateitypen akzeptiert werden, wie groß Uploads sein dürfen und wer auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann – ohne sich auf kommerzielle anonyme Dateifreigabedienste verlassen zu müssen, die trotz Datenschutzbehauptungen Aktivitäten protokollieren könnten.
Hauptmerkmale von AnonUpload
Keine Datenbank erforderlich
Dateien werden direkt auf dem Dateisystem gespeichert, ohne Datenbank-Setup oder Wartung, was die Bereitstellung vereinfacht und eine häufige Ursache für Datenlecks eliminiert.
Ausgeblendete Dateinamen
Originaldateinamen werden niemals öffentlich zugänglich gemacht, sodass Downloader keine Rückschlüsse auf Inhalt, Quelle oder Identität des Uploaders aus der URL oder der Verzeichnisliste ziehen können.
Download-Verzögerung
Konfigurieren Sie eine Wartezeit, bevor Dateien herunterladbar werden, um zu verhindern, dass automatisierte Scraper Uploads abgreifen, bevor diese die vorgesehenen Empfänger erreichen.
Konfigurierbare Dateitypen
Definieren Sie eine genaue Whitelist akzeptierter Dateierweiterungen und legen Sie maximale Upload-Größenbeschränkungen von bis zu 10 GB fest, um Ihren spezifischen Freigabeanforderungen gerecht zu werden.
Admin-Oberfläche
Uploads verwalten, Speichernutzung überwachen und Anwendungseinstellungen über ein integriertes Admin-Panel anpassen, ohne die Server-Kommandozeile zu verwenden.
Warum AnonUpload auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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