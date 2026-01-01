Backrest mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Benutzeroberfläche für restic, die geplante Backups, das Durchsuchen und Wiederherstellen von jedem Browser aus zugänglich macht.
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Was Sie damit bauen können Backrest
Backrest ist eine selbst gehostete Weboberfläche für restic, das schnelle und sichere Backup-Programm. Es integriert restics leistungsstarke Deduplizierung und Verschlüsselung in eine übersichtliche browserbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Backup-Pläne erstellen, diese mit Cron planen und einzelne Dateien wiederherstellen können, ohne jemals die Kommandozeile berühren zu müssen.
Da Backrest Snapshots über restic speichert, sind Backups im Ruhezustand verschlüsselt und unterstützen Dutzende von Speicher-Backends — lokale Festplatte, S3-kompatiblen Objektspeicher, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP und mehr. Das Selbst-Hosten von Backrest hält Ihre Backup-Konfiguration und Anmeldeinformationen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von Backrest
Geplante Sicherungspläne
Definieren Sie Cron-basierte Zeitpläne pro Repository, damit Backups automatisch ohne manuelles Eingreifen ausgeführt werden.
Browserbasierte Wiederherstellung
Durchsuchen Sie den Inhalt von Snapshots und stellen Sie einzelne Dateien oder Verzeichnisse direkt über die Web-Benutzeroberfläche wieder her.
Multi-Backend-Speicher
Speichern Sie Backups auf der lokalen Festplatte, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP und mehr über native restic-Backends.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Schnappschüsse werden von restic verschlüsselt, bevor sie den Host verlassen, um sicherzustellen, dass die Daten auf jedem Speicher-Backend privat bleiben.
Deduplizierung und Komprimierung
Restic inhaltsbasiertes Chunking dedupliziert Daten über Snapshots hinweg und reduziert so den Speicherverbrauch im Laufe der Zeit drastisch.
Warum Backrest auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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