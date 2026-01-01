Backrest ist eine selbst gehostete Weboberfläche für restic, das schnelle und sichere Backup-Programm. Es integriert restics leistungsstarke Deduplizierung und Verschlüsselung in eine übersichtliche browserbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Backup-Pläne erstellen, diese mit Cron planen und einzelne Dateien wiederherstellen können, ohne jemals die Kommandozeile berühren zu müssen.

Da Backrest Snapshots über restic speichert, sind Backups im Ruhezustand verschlüsselt und unterstützen Dutzende von Speicher-Backends — lokale Festplatte, S3-kompatiblen Objektspeicher, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP und mehr. Das Selbst-Hosten von Backrest hält Ihre Backup-Konfiguration und Anmeldeinformationen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Anbieterbindung.