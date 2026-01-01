ArchiveBox als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Internet-Archivierungsplattform zur Bewahrung von Webseiten, Videos und Dokumenten in verschiedenen Formaten für den dauerhaften Zugriff.
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Was Sie damit bauen können ArchiveBox
ArchiveBox ist die führende selbst gehostete Open-Source-Webarchivierungsplattform, die Websites als HTML, PDF, Screenshots, WARC-Dateien und extrahierte Medien erfasst, um sicherzustellen, dass Inhalte lange nach dem Verschwinden der ursprünglichen Quellen zugänglich bleiben. Mit über 18.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung seit 2017 bietet es eine zuverlässige Alternative zur Abhängigkeit vom Internet Archive für Inhalte, die für Ihre Arbeit wichtig sind.
Das Selbst-Hosting von ArchiveBox gibt Ihnen die vollständige Datenhoheit über archivierte Inhalte – entscheidend für Arbeitsabläufe in den Bereichen Recht, Compliance und Journalismus, bei denen die Nachweiskette wichtig ist. Sie steuern Aufbewahrungsrichtlinien, Backup-Strategien und Zugriffsrechte, während die integrierte Sonic-Volltextsuchmaschine das schnelle und präzise Auffinden von Inhalten in großen Archiven ermöglicht.
Hauptmerkmale von ArchiveBox
Multi-Format-Archivierung
Erfassen Sie jede Seite gleichzeitig als HTML, PDF, Screenshot, WARC und extrahierte Medien, damit der Inhalt in mehreren unabhängigen Formaten erhalten bleibt, selbst wenn eines davon in Zukunft unlesbar wird.
Volltextsuche
Finden Sie jedes Wort oder jede Phrase in Ihrem gesamten Archiv sofort mit der integrierten Sonic-Suchmaschine, ohne manuell Ordner durchsuchen oder sich auf ungenaue Dateinamenabgleiche verlassen zu müssen.
Automatisierte Terminplanung
Richten Sie die tägliche Archivierung von RSS-Feeds, Lesezeichenlisten und URL-Sammlungen ein, damit wichtige Inhalte automatisch gespeichert werden, ohne dass für jedes neue Element eine manuelle Auslösung erforderlich ist.
Umfassende Importunterstützung
Direkt importieren aus Browser-Lesezeichen, Pocket, Pinboard, Instapaper und anderen Diensten, was es einfach macht, eine bestehende Leseliste in Ihr permanentes Archiv zu migrieren.
JavaScript-Rendering
Archivieren Sie dynamisch gerenderte Seiten und Single-Page-Anwendungen mithilfe der gebündelten NoVNC-Browserumgebung und erfassen Sie Inhalte, die einfache HTML-Fetcher vollständig übersehen.
Warum ArchiveBox auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.