ArchiveBox ist die führende selbst gehostete Open-Source-Webarchivierungsplattform, die Websites als HTML, PDF, Screenshots, WARC-Dateien und extrahierte Medien erfasst, um sicherzustellen, dass Inhalte lange nach dem Verschwinden der ursprünglichen Quellen zugänglich bleiben. Mit über 18.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung seit 2017 bietet es eine zuverlässige Alternative zur Abhängigkeit vom Internet Archive für Inhalte, die für Ihre Arbeit wichtig sind.

Das Selbst-Hosting von ArchiveBox gibt Ihnen die vollständige Datenhoheit über archivierte Inhalte – entscheidend für Arbeitsabläufe in den Bereichen Recht, Compliance und Journalismus, bei denen die Nachweiskette wichtig ist. Sie steuern Aufbewahrungsrichtlinien, Backup-Strategien und Zugriffsrechte, während die integrierte Sonic-Volltextsuchmaschine das schnelle und präzise Auffinden von Inhalten in großen Archiven ermöglicht.