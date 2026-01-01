AList mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dateiliste und WebDAV-Server, der Dutzende von Cloud-Speicheranbietern hinter einer einzigen Weboberfläche vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AList
AList ist ein Open-Source-Dateilistenprogramm, das lokalen Speicher und Cloud-Laufwerke unter einer einzigen Weboberfläche zusammenführt. Es unterstützt mehr als 30 Speicher-Backends — darunter OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und viele regionale Anbieter — sodass Sie Dateien von all diesen durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und herunterladen können, ohne Apps wechseln oder sich wiederholt anmelden zu müssen.
Das Selbst-Hosting von AList auf Ihrem eigenen VPS hält Speicheranmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle, während Ihre Dateien über eine schnelle Web-Benutzeroberfläche und einen vollständig konformen WebDAV-Endpunkt zugänglich gemacht werden. Es ist eine praktische Möglichkeit, verstreute Cloud-Konten und freigegebene Laufwerke in einem einzigen privaten Gateway zu konsolidieren.
Hauptmerkmale von AList
Multi-Speicher-Backends
Mounten Sie über 30 Anbieter — lokale Festplatte, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und mehr — in einen einzigen, vereinheitlichten Dateibaum.
WebDAV-Server
Stellen Sie jeden verbundenen Speicher als einen einzigen Lese-/Schreib-WebDAV-Endpunkt bereit, der sich sauber in macOS, Windows und auf mobilen Clients einbinden lässt.
Browser-Vorschauen
Bilder, Videos, Audio, PDFs, Office-Dokumente und Code streamen und in der Vorschau anzeigen, ohne die Dateien zuerst herunterzuladen.
Feingranulare Freigabe
Generieren Sie passwortgeschützte Freigabelinks mit optionalem Ablaufdatum, damit externe Empfänger nur die von Ihnen ausgewählten Dateien sehen.
Offline-Downloads
Integrieren Sie aria2 oder qBittorrent, um Dateien von URLs und Torrents direkt in jedes gemountete Speicher-Backend abzurufen.
Warum AList auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.