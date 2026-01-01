Dograh mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code-Plattform zum Erstellen und Bereitstellen von KI-Sprachagenten in Minutenschnelle, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Dograh
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dograh erstellen kÃ¶nnen
Dograh ist eine kostenlose, quelloffene No-Code-Plattform, mit der Sie KI-gesteuerte Sprachagenten erstellen und bereitstellen kÃ¶nnen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu mÃ¼ssen. Die Drag-and-Drop-OberflÃ¤che bringt Sie in weniger als zehn Minuten von der Idee zu einem einsatzbereiten Sprachagenten, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen, Echtzeit-Analysen und intelligenter Anrufweiterleitung, die von Anfang an integriert sind.
Wenn Sie Dograh auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben alle Konversationsdaten, Aufzeichnungen und Kundeninteraktionen auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was fÃ¼r die Einhaltung der DSGVO und fÃ¼r Branchen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz entscheidend ist. Die enthaltenen PostgreSQL-, Redis- und MinIO-Komponenten liefern die Speicher- und Caching-Leistung, die latenzarme Sprachinteraktionen erfordern.
Hauptmerkmale von Dograh
No-Code Agenten-Builder
Drag-and-Drop-Workflows ermÃ¶glichen es nicht-technischen Benutzern, vollstÃ¤ndige SprachkonversationsablÃ¤ufe zu entwerfen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r 30+ Sprachen
Native mehrsprachige Sprachsynthese und -erkennung ermÃ¶glicht Kundeninteraktionen in der Sprache, die Ihre Benutzer bevorzugen.
Intelligente Anrufweiterleitung
Komplexe Anfragen werden automatisch an menschliche Agenten weitergeleitet, wÃ¤hrend die KI Routineanfragen effizient bearbeitet.
Echtzeit-Analysen
Live-Dashboards zeigen GesprÃ¤chsmetriken, Abschlussquoten und Agentenleistung, damit Sie kontinuierlich optimieren kÃ¶nnen.
Datenschutzorientierte Architektur
Alle Konversationsdaten bleiben auf Ihrer Infrastruktur, was die Einhaltung der DSGVO und branchenspezifischer Compliance-Anforderungen vereinfacht.
Warum Dograh auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.