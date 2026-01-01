Komga mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter Medienserver fÃ¼r Comics, Mangas, Zeitschriften und E-Books mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r OPDS, Kobo Sync und KOReader Sync.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Komga erstellen kÃ¶nnen
Komga ist ein Open-Source-Medienserver, der speziell fÃ¼r Comics, Manga, BDs, Zeitschriften und E-Books entwickelt wurde. Er scannt Ihre Bibliothek mit CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- und anderen Archivformaten, extrahiert Metadaten, generiert Miniaturansichten und stellt alles Ã¼ber einen schnellen Web-Reader sowie OPDS-, Kobo Sync- und KOReader Sync-Feeds fÃ¼r native Apps und E-Ink-GerÃ¤te bereit.
Das Selbst-Hosting von Komga auf Ihrem VPS verwandelt jeden Ordner mit Comic- und Manga-Dateien in eine private, mobilfreundliche Bibliothek, die Sie von Ã¼berall aus lesen kÃ¶nnen â€“ im Web, auf einem Kobo- oder KOReader-E-Ink-GerÃ¤t oder Ã¼ber OPDS-kompatible Apps wie Panels, Chunky und KyBook. Es gibt keine AbonnementgebÃ¼hren, kein DRM, und keine Plattform entscheidet, was in Ihrer Bibliothek verbleibt.
Hauptmerkmale von Komga
Comics und E-Book-Formate
Verarbeitet CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB und PDF nativ, mit Metadatenextraktion aus ComicInfo.xml, EPUB OPF und ComicRack-Tags.
Integrierter Web-Reader
Schneller, reaktionsschneller Web-Reader mit Doppelseitenmodus, Layouts zur Breiten- und HÃ¶henanpassung und Synchronisierung des Lesefortschritts Ã¼ber alle GerÃ¤te hinweg.
OPDS-Feeds
OPDS v1 und v2 Endpunkte machen Komga von Haus aus kompatibel mit nativen Readern wie Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader und Dutzenden anderer.
Kobo und KOReader-Synchronisierung
Native Kobo Sync- und KOReader Sync-UnterstÃ¼tzung Ã¼bertrÃ¤gt neue Inhalte und merkt sich die Leseposition auf E-Ink-GerÃ¤ten, ohne Dateien manuell zu Ã¼bertragen.
Automatische Bibliotheksscans
Live-DateisystemÃ¼berwachung plus geplante Scans halten die Bibliothek synchron, wÃ¤hrend Sie neue Comic- und E-Book-Dateien in den Datenordner ablegen.
Mehrbenutzer und Freigabe
Bibliotheken pro Benutzer, AltersbeschrÃ¤nkungen und schreibgeschÃ¼tzte Freigaberollen ermÃ¶glichen es Familien oder Lesegruppen, einen Server zu teilen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.
Warum Komga auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.