wger ist ein Open-Source-Fitness- und Workout-Tracker, der eine umfassende Übungsdatenbank, strukturierte Trainingsplanung, Ernährungsverfolgung und Körpergewichtsüberwachung in einer selbst gehosteten Django-Anwendung vereint. Es wird mit einem von der Community kuratierten Katalog von Tausenden von Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskeln und Demonstrationsbildern geliefert und lässt sich mit nativen iOS- und Android-Mobil-Apps koppeln, sodass Sportler Workouts und Mahlzeiten direkt im Fitnessstudio protokollieren können.

Das Selbst-Hosting von wger auf Ihrem VPS hält persönliche Trainingsdaten – Workouts, Körpermaße, Essensprotokolle und Fortschrittsdiagramme – auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie einem Fitness-SaaS zu übergeben. Die Plattform unterstützt mehrere Benutzer mit privaten Konten, optionalen Gast-Logins zur Testnutzung und eine umfassende REST-API für benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen von Drittanbieter-Apps.