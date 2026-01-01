wger in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Fitness- und Trainings-Tracker mit Übungsdatenbank, Ernährungsaufzeichnung und Gewichtsverfolgung für Sportler und Trainer.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit wger erstellen können
wger ist ein Open-Source-Fitness- und Workout-Tracker, der eine umfassende Übungsdatenbank, strukturierte Trainingsplanung, Ernährungsverfolgung und Körpergewichtsüberwachung in einer selbst gehosteten Django-Anwendung vereint. Es wird mit einem von der Community kuratierten Katalog von Tausenden von Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskeln und Demonstrationsbildern geliefert und lässt sich mit nativen iOS- und Android-Mobil-Apps koppeln, sodass Sportler Workouts und Mahlzeiten direkt im Fitnessstudio protokollieren können.
Das Selbst-Hosting von wger auf Ihrem VPS hält persönliche Trainingsdaten – Workouts, Körpermaße, Essensprotokolle und Fortschrittsdiagramme – auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie einem Fitness-SaaS zu übergeben. Die Plattform unterstützt mehrere Benutzer mit privaten Konten, optionalen Gast-Logins zur Testnutzung und eine umfassende REST-API für benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen von Drittanbieter-Apps.
Hauptmerkmale von wger
Übungsdatenbank
Tausende von der Community kuratierte Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskelgruppen und Demonstrationsbildern, synchronisiert aus dem übergeordneten wger.de-Katalog.
Trainingsplanung
Erstellen Sie strukturierte Routinen mit Sätzen, Wiederholungen, Gewichten und Ruhezeiten und verfolgen Sie dann den Fortschritt Sitzung für Sitzung mit Diagrammen.
Ernährungsprotokollierung
Planen Sie Mahlzeiten nach Makro- und Kalorienzielen, mit einer durchsuchbaren Lebensmitteldatenbank, täglichen Mahlzeitenprotokollen und der Erstellung von Einkaufslisten.
Körpergewichtserfassung
Protokollieren Sie Körpergewicht, Maße und Fortschrittsfotos im Laufe der Zeit mit Trenddiagrammen, die langfristige Veränderungen hervorheben.
Native mobile Apps
Kostenlose iOS- und Android-Begleit-Apps verbinden sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz für das Training im Fitnessstudio ohne Browser.
Mehrbenutzer mit API
Benutzerkonten mit optionalen Gast-Logins sowie eine umfassende REST-API für benutzerdefinierte Dashboards, Integrationen und Coaching-Tools.
Warum wger auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.