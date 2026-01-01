MaxKB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source RAG-Plattform zum Erstellen von KI-Wissensdatenbank-Agenten aus Ihren Dokumenten und Datenquellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MaxKB erstellen kÃ¶nnen
MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI-Wissensdatenbank-Agenten fÃ¼r Unternehmen, die auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) basieren. Es verarbeitet PDF, Word, Excel, Markdown und HTML in Vektor-Embeddings und verbindet sie mit einem LLM Ihrer Wahl â€“ OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek oder einem lokalen Modell. Eine visuelle Workflow-Engine ermÃ¶glicht es Teams, intelligente Q&A-Agenten ohne Code zu implementieren.
Das Selbst-Hosting von MaxKB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Dokumente, Kundeninteraktionen und GeschÃ¤ftswissen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch Cloud-Kosten pro Abfrage entfallen und Sie gleichzeitig die volle Kontrolle Ã¼ber Modellauswahl und Datenschutz erhalten.
Hauptmerkmale von MaxKB
RAG-gestÃ¼tzte F&A
Verarbeitet Dokumente automatisch zu Vektor-Embeddings fÃ¼r prÃ¤zise, quellengestÃ¼tzte Antworten auf komplexe Anfragen.
Multi-Format-Erfassung
Importiert PDF, Word, Excel, Markdown, HTML und einfachen Text â€” plus Web-Crawling, um Wissensdatenbanken aus Online-Inhalten aufzubauen.
ModellflexibilitÃ¤t
Funktioniert mit OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek und lokal gehosteten Modellen, sodass Sie die beste LÃ¶sung fÃ¼r Kosten und Datenschutz wÃ¤hlen kÃ¶nnen.
Visuelle Workflow-Engine
Orchestrieren Sie mehrstufige KI-Prozesse und integrieren Sie Agenten in Kundenservice- oder HR-Systeme, ohne Code zu schreiben.
API-Integration
Full REST API und Einbettungs-Snippets machen es einfach, den KI-Agenten zu jeder bestehenden Website oder Anwendung hinzuzufÃ¼gen.
Warum MaxKB auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.