MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI-Wissensdatenbank-Agenten fÃ¼r Unternehmen, die auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) basieren. Es verarbeitet PDF, Word, Excel, Markdown und HTML in Vektor-Embeddings und verbindet sie mit einem LLM Ihrer Wahl â€“ OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek oder einem lokalen Modell. Eine visuelle Workflow-Engine ermÃ¶glicht es Teams, intelligente Q&A-Agenten ohne Code zu implementieren.

Das Selbst-Hosting von MaxKB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Dokumente, Kundeninteraktionen und GeschÃ¤ftswissen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch Cloud-Kosten pro Abfrage entfallen und Sie gleichzeitig die volle Kontrolle Ã¼ber Modellauswahl und Datenschutz erhalten.