Piwigo ist eine der am längsten bestehenden Open-Source-Fotogalerie-Anwendungen, die speziell für die Verwaltung großer Fotosammlungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu schlanken Galerie-Skripten verwaltet Piwigo Archive von Hunderttausenden von Fotos mit EXIF/IPTC-Indizierung, mehrstufigen Albumhierarchien, konfigurierbaren Miniaturbildgrößen, detaillierten Berechtigungen pro Album und einem Plugin-Ökosystem von über 200 Community-Erweiterungen, die alles von Gesichtserkennung bis hin zu benutzerdefinierten Themes abdecken.

Das Selbst-Hosting von Piwigo auf Ihrem VPS bewahrt Originale in voller Auflösung, Standortdaten und Betrachtungsstatistiken auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem Foto-SaaS zu übergeben. Der PHP- und MySQL-Stack ist grundsolide, läuft mit minimalen Ressourcen und erstellt Galerien, die seit zwei Jahrzehnten online sind – was Piwigo zu einer beliebten Wahl für Vereine, Museen, Fotografen und Familien macht, die möchten, dass ihr Fotoarchiv jeden spezifischen Cloud-Anbieter überdauert.