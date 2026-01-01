Piwigo mit Ein-Klick-Installation installieren.
Ausgereifte Open-Source-Fotogalerie-Plattform mit Hunderten von Plugins, detaillierten Freigabesteuerungen und Massenimport-Workflows für umfangreiche Archive.
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Was Sie mit Piwigo erstellen können
Piwigo ist eine der am längsten bestehenden Open-Source-Fotogalerie-Anwendungen, die speziell für die Verwaltung großer Fotosammlungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu schlanken Galerie-Skripten verwaltet Piwigo Archive von Hunderttausenden von Fotos mit EXIF/IPTC-Indizierung, mehrstufigen Albumhierarchien, konfigurierbaren Miniaturbildgrößen, detaillierten Berechtigungen pro Album und einem Plugin-Ökosystem von über 200 Community-Erweiterungen, die alles von Gesichtserkennung bis hin zu benutzerdefinierten Themes abdecken.
Das Selbst-Hosting von Piwigo auf Ihrem VPS bewahrt Originale in voller Auflösung, Standortdaten und Betrachtungsstatistiken auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem Foto-SaaS zu übergeben. Der PHP- und MySQL-Stack ist grundsolide, läuft mit minimalen Ressourcen und erstellt Galerien, die seit zwei Jahrzehnten online sind – was Piwigo zu einer beliebten Wahl für Vereine, Museen, Fotografen und Familien macht, die möchten, dass ihr Fotoarchiv jeden spezifischen Cloud-Anbieter überdauert.
Hauptmerkmale von Piwigo
Massive Bibliotheksskalierung
Von Anfang an konzipiert, um Archive mit Hunderttausenden von Fotos mit schnellem Browsen, Suchen und Paginieren zu verwalten – nicht nur Galerien im Hobbyisten-Maßstab.
Mehrstufige Alben
Organisieren Sie Fotos in verschachtelten Alben und virtuellen Alben (ein Foto kann an vielen Orten erscheinen) mit Berechtigungen pro Album für eine detaillierte Freigabe.
EXIF- und IPTC-Indizierung
Die automatische Extraktion von Kamera-, Objektiv- und IPTC-Metadaten macht Fotos nach Kameragehäuse, Brennweite, Ort oder jedem benutzerdefinierten Tag durchsuchbar.
Über 200 Plugins
Aktiver Katalog für Community-Erweiterungen umfasst Gesichtserkennung, Wasserzeichen, Diashow-Designs, mobile Uploader, soziale Freigabe und mehr.
Granulare Freigabe
Öffentlicher, privater, passwortgeschützter und gruppenbeschränkter Albumzugriff mit Download-Berechtigungen pro Foto und EXIF-Entfernung für freigegebene Alben.
Massenimport-Tools
Serverseitige und FTP/SFTP-Synchronisations-Workflows erleichtern es, Tausende von Fotos auf einmal hochzuladen, anstatt einzelne Uploads durchzuklicken.
Warum Piwigo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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