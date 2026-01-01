dashdot mit Ein-Klick-Installation installieren.
Minimalistisches Server-Dashboard mit Echtzeit-CPU-, RAM-, Speicher- und Netzwerkstatistiken in einem modernen glassmorphismen Design.
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Was Sie damit bauen können dashdot
dashdot ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Server-Dashboard, das für Selbsthoster entwickelt wurde, die eine schöne Übersicht über die wichtigsten Daten ihres VPS wünschen. Im Gegensatz zu vollständigen Monitoring-Stacks, die Datenbanken, Agenten und eine komplexe Konfiguration erfordern, läuft dashdot als einzelner Container – stellen Sie ihn bereit, und Ihre CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und der Netzwerkdurchsatz werden sofort ohne Einrichtung angezeigt.
Die glasmorphische Oberfläche ist so konzipiert, dass sie in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem wandmontierten Bildschirm angezeigt werden kann. Da es Systemmetriken direkt vom Host liest, bleibt alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine externe Telemetrie, keine Konten erforderlich, keine Daten verlassen Ihren Server.
Hauptmerkmale von dashdot
Echtzeit-Systemmetriken
Live-CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und Netzwerkdurchsatz werden kontinuierlich aktualisiert, sodass Sie den aktuellen Zustand Ihres Servers immer auf einen Blick sehen.
Konfigurationsfreie Bereitstellung
Keine Datenbank, keine Agenten, kein Einrichtungsassistent — ein Container startet und Ihre Serverstatistiken erscheinen sofort ohne manuelle Konfiguration.
CPU-Temperaturüberwachung
Hardware-Temperatursensoren werden direkt vom Host ausgelesen, was Ihnen eine frühzeitige Warnung vor thermischen Problemen gibt, bevor diese die Leistung beeinträchtigen.
Glassmorphic Design
Die Milchglas-Benutzeroberfläche ist dafür ausgelegt, in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem dedizierten Monitor als Live-Server-Statusanzeige angezeigt zu werden.
Geringer Platzbedarf
dashdot verbraucht selbst nur minimale CPU und RAM, sodass der Überwachungs-Overhead die Ressourcen, die es misst, nicht wesentlich beeinflusst.
Warum dashdot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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