Nexus Repository Manager mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Universeller Artefakt-Repository-Manager, der Maven, npm, Docker, PyPI und mehr unterstÃ¼tzt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Nexus Repository Manager
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nexus Repository Manager erstellen kÃ¶nnen
Sonatype Nexus Repository Manager ist das branchenÃ¼bliche Artefakt-Repository zum Speichern, Organisieren und Verteilen von Build-Artefakten fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Paketformate. Es dient als universeller Proxy-Cache fÃ¼r Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub und Dutzende anderer Registries, wodurch externe Downloads drastisch reduziert und Builds beschleunigt werden.
Das Selbst-Hosting von Nexus auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Artefaktspeicherung, Zugriffsrichtlinien und Sicherheits-Scans. Teams erhalten eine einzige Quelle der Wahrheit fÃ¼r alle AbhÃ¤ngigkeiten â€” Ã¶ffentlich und privat â€” ohne Pro-Sitz-Preise oder Cloud-SpeicherbeschrÃ¤nkungen.
Hauptmerkmale von Nexus Repository Manager
Universelle FormatunterstÃ¼tzung
Hosten und als Proxy bereitstellen von Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go und vielen weiteren Formaten Ã¼ber eine einzige Instanz.
Proxy und Cache
Remote-Artefakte lokal cachen, damit Builds niemals fehlschlagen, weil eine Upstream-Registry langsam oder nicht verfÃ¼gbar ist.
Private Repositories
VerÃ¶ffentlichen Sie proprietÃ¤re Bibliotheken und Docker-Images in privaten gehosteten Repositories mit fein abgestufter Zugriffskontrolle.
Komponentensuche
Die Volltextsuche Ã¼ber alle Repositories hinweg ermÃ¶glicht Entwicklern, schnell spezifische Artefaktversionen und deren Metadaten zu finden.
Rollenbasierter Zugriff
Definieren Sie detaillierte Berechtigungen pro Repository, damit Teams nur die Repositories sehen und darin verÃ¶ffentlichen kÃ¶nnen, die ihnen gehÃ¶ren.
Warum Nexus Repository Manager auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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