Bis zu 69% Rabatt fÃ¼r OpenSign

OpenSign mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Kostenlose Open-Source DocuSign-Alternative fÃ¼r rechtsverbindliche elektronische Dokumentenunterzeichnung auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
OpenSign mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OpenSign

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenSign erstellen kÃ¶nnen

OpenSign ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Alternative zu DocuSign und Adobe Sign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die rechtsverbindliche elektronische Signaturen benÃ¶tigen, ohne sensible VertrÃ¤ge in einem Drittanbieter-SaaS einzuschliessen. Es unterstÃ¼tzt Workflows mit mehreren Unterzeichnern, wiederverwendbare Vorlagen, persÃ¶nliches Unterzeichnen, Kontaktverzeichnisse und PKI-basierte digitale Signaturen unter Verwendung Ihres eigenen PFX-Zertifikats, alles verpackt in einer Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von OpenSign auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jede Signatur und jedes Audit-Protokoll auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Umschlag, keine Begrenzung der Unterzeichner und kein Risiko, dass Vertragsdaten Ihre Umgebung verlassen, was es gut geeignet macht fÃ¼r Rechts-, Personal- und Beschaffungsteams mit strengen Compliance-Anforderungen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von OpenSign

PKI digitale Signaturen

Unterzeichnen Sie Dokumente mit einem PFX- oder P12-Zertifikat, sodass jede Signatur kryptografisch Ã¼berprÃ¼fbar und manipulationssicher in jedem PDF-Reader ist.

Wiederverwendbare Vorlagen

Speichern Sie hÃ¤ufig verwendete VertrÃ¤ge als Vorlagen mit vorab platzierten Unterzeichnerrollen und Formularfeldern, um wiederkehrende Workflows in Sekundenschnelle zu starten.

Workflows mit mehreren Unterzeichnern

Leiten Sie Dokumente an mehrere EmpfÃ¤nger in sequenzieller oder paralleler Reihenfolge weiter und verfolgen Sie in Echtzeit, wer sie angesehen, unterzeichnet oder abgelehnt hat.

Audit-Trail und Zertifikat

Jede Aktion wird mit Zeitstempeln und IP-Adressen protokolliert, wodurch das rechtlich haltbare Abschlusszertifikat entsteht, das jedem unterzeichneten Dokument beigefÃ¼gt ist.

Vor-Ort-Unterzeichnung

Erfassen Sie Unterschriften auf einem gemeinsam genutzten GerÃ¤t fÃ¼r persÃ¶nliche Workflows wie Onboarding, NDAs und VerzichtserklÃ¤rungen, ohne einen E-Mail-Rundlauf.

REST API und Webhooks

Integrieren Sie die Signatur in bestehende Apps mithilfe der dokumentierten REST-API und lÃ¶sen Sie nachgelagerte Systeme mit Abschluss-Webhooks aus.

Warum OpenSign auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Details finden Sie in unseren RÃ¼ckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

AFFiNE

AFFiNE

All-in-One-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken mit KI kombiniert

Bereitstellen
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy ist ein KI-gestÃ¼tzter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Notion-Alternative

Bereitstellen
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tÃ¤gliche Check-ins und Serien konzentriert

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.